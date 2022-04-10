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Меню на Великдень-2022 – список страв, які мають бути на столі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 квітня, 13:37
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Крім обов'язкової великодньої випічки та яєць, потрібно запекти м'ясо, зробити домашню ковбасу. Дуже доречними будуть овочі та овочеві салати
Меню на Великдень-2022
Меню на Великдень-2022 / Фото: unsplash.com

Великдень – дуже важливе свято навіть для тих, хто не вважає себе вірянином. У 2022 році цей світлий день випав на 24 квітня.

Головні гастрономічні атрибути паски та фарбовані яйця. Потім – м'ясо у найрізноманітніших виконаннях. Нижче список страв, які мають прикрашати великодній стіл.

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Випічка

Вибирайте для великодньої випічки лише якісні інгредієнти
Вибирайте для великодньої випічки лише якісні інгредієнти / Фото: pexels.com/polina kovaleva

Сюди віднесемо все: паски, сирні пасхи без випічки. Мабуть, найскладніший найсмачніший елемент свята.

Існує маса рецептів великодньої випічки, кожен з них особливий по-своєму. Господині сходяться в одному, щоб ви не обрали.

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Треба чітко дотримуватися рецепта, використовувати якісні продукти, які мають бути кімнатної температури та хороший настрій.

Сирні паски хоч вимагають менших витрат і сил, але їм потрібен час, щоб сформуватися. Зважайте на це, якщо задумали приготувати їх.

Цікавий рецепт закарпатської паски з медом знайдете тут.

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Яйця

Для великодніх яєць використовуйте натуральні барвники
Для великодніх яєць використовуйте натуральні барвники / Фото: Depositphotos

Ще один важливий символ свята. Хтось використовує спеціяльні наліпки, хтось не лінується та використовує барвники.

Тут зрозуміло, що правильніше та символічніше, якщо це будуть натуральні барвники – каркаде, лушпиння цибулі, буряковий сік або куркума.

Щоб великодні яйця симпатично лежали на тарілці, старайтесь вибирати їх однакової форми.

Запечене м'ясо, буженина, домашня шинка

Добре розморозьте м'ясо перед тим, як запікати
Добре розморозьте м'ясо перед тим, як запікати / Фото: Depositphotos

Зрозуміло, що потрібне хороше м'ясо й бажано, щоб з найменшою присутністю жиру.

Правила для соковитого м'яса наступні – воно має добре розморозитись і побути за кімнатної температури мінімум 30 хвилин.

Починайте запікати буженину за 150 градусів, потім збільшуйте температуру. Так воно поступово прогріватиметься і запікатиметься.

5 головних правил для соковитої шинки та буженини читайте тут.

Домашня ковбаса

Вершки або вершкове масло у фарші для ковбаси зробить її соковитішою
Вершки або вершкове масло у фарші для ковбаси зробить її соковитішою / Фото: Depositphotos

Наша гордість, старанні господині обов'язково приготують кілька кілець ковбаси на Великдень.

Тут теж є кілька порад: кишки, крім того, що добре промиваються, замочуються на пів години в теплій воді.

До фаршу додайте нарізане вершкове масло або вершки. Це потрібно для соковитості. А ароматнішою буде ковбаса, якщо додати свіжий часник та свіжомелений чорний перець.

Холодець і обов'язково з домашнім хроном

Холодець треба варити на дуже повільному вогні
Холодець треба варити на дуже повільному вогні / Фото: Depositphotos

Теж витратна за часом страва, що вимагає майстерності. Варити бульйон потрібно понад шість годин і на дуже повільному вогні.

Неможна, щоби бульйон сильно кипів, бо холодець буде непрозорим. Коли звариться, не потрібно проціджувати його одразу ж, нехай настоїться.

Овочі, овочеві салати

Великодні салати заправляйте олією
Великодні салати заправляйте олією / Фото: Depositphotos

За такої різноманітності м'ясних і жирних страв без овочів ніяк.

Це може бути просто нарізка з огірків, перцю та помідорів. Можуть бути й різні овочеві салати або салати з квашеною капустою.

Намагайтеся заправляти їх усе-таки олією або соусами на основі олії, а не майонезом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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