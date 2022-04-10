Меню на Великдень-2022 – список страв, які мають бути на столі

Крім обов'язкової великодньої випічки та яєць, потрібно запекти м'ясо, зробити домашню ковбасу. Дуже доречними будуть овочі та овочеві салати

Меню на Великдень-2022 / Фото: unsplash.com

Великдень – дуже важливе свято навіть для тих, хто не вважає себе вірянином. У 2022 році цей світлий день випав на 24 квітня.

Головні гастрономічні атрибути паски та фарбовані яйця. Потім – м'ясо у найрізноманітніших виконаннях. Нижче список страв, які мають прикрашати великодній стіл.

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Випічка

Вибирайте для великодньої випічки лише якісні інгредієнти / Фото: pexels.com/polina kovaleva

Сюди віднесемо все: паски, сирні пасхи без випічки. Мабуть, найскладніший найсмачніший елемент свята.

Існує маса рецептів великодньої випічки, кожен з них особливий по-своєму. Господині сходяться в одному, щоб ви не обрали.

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Треба чітко дотримуватися рецепта, використовувати якісні продукти, які мають бути кімнатної температури та хороший настрій.

Сирні паски хоч вимагають менших витрат і сил, але їм потрібен час, щоб сформуватися. Зважайте на це, якщо задумали приготувати їх.

Цікавий рецепт закарпатської паски з медом знайдете тут.

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Яйця

Для великодніх яєць використовуйте натуральні барвники / Фото: Depositphotos

Ще один важливий символ свята. Хтось використовує спеціяльні наліпки, хтось не лінується та використовує барвники.

Тут зрозуміло, що правильніше та символічніше, якщо це будуть натуральні барвники – каркаде, лушпиння цибулі, буряковий сік або куркума.

Щоб великодні яйця симпатично лежали на тарілці, старайтесь вибирати їх однакової форми.

Запечене м'ясо, буженина, домашня шинка

Добре розморозьте м'ясо перед тим, як запікати / Фото: Depositphotos

Зрозуміло, що потрібне хороше м'ясо й бажано, щоб з найменшою присутністю жиру.

Правила для соковитого м'яса наступні – воно має добре розморозитись і побути за кімнатної температури мінімум 30 хвилин.

Починайте запікати буженину за 150 градусів, потім збільшуйте температуру. Так воно поступово прогріватиметься і запікатиметься.

5 головних правил для соковитої шинки та буженини читайте тут.

Домашня ковбаса

Вершки або вершкове масло у фарші для ковбаси зробить її соковитішою / Фото: Depositphotos

Наша гордість, старанні господині обов'язково приготують кілька кілець ковбаси на Великдень.

Тут теж є кілька порад: кишки, крім того, що добре промиваються, замочуються на пів години в теплій воді.

До фаршу додайте нарізане вершкове масло або вершки. Це потрібно для соковитості. А ароматнішою буде ковбаса, якщо додати свіжий часник та свіжомелений чорний перець.

Холодець і обов'язково з домашнім хроном

Холодець треба варити на дуже повільному вогні / Фото: Depositphotos

Теж витратна за часом страва, що вимагає майстерності. Варити бульйон потрібно понад шість годин і на дуже повільному вогні.

Неможна, щоби бульйон сильно кипів, бо холодець буде непрозорим. Коли звариться, не потрібно проціджувати його одразу ж, нехай настоїться.

Овочі, овочеві салати

Великодні салати заправляйте олією / Фото: Depositphotos

За такої різноманітності м'ясних і жирних страв без овочів ніяк.

Це може бути просто нарізка з огірків, перцю та помідорів. Можуть бути й різні овочеві салати або салати з квашеною капустою.

Намагайтеся заправляти їх усе-таки олією або соусами на основі олії, а не майонезом.