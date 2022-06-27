Який сік за гороскопом підходить саме вам (фото)

Будь-яку рису характеру або особливість можна порівняти з тим чи іншим продуктом. Не дарма ж нас розрізняють за знаками зодіаку. Детальний кулінарний гороскоп для кожного сузір'я ми публікували, тепер конкретно сік.

Уявіть склянку будь-якого соку та подумайте, які асоціації з вами або вашими рідними він у вас викликає. Повірте, схожість є.

Який ви сік за гороскопом

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Овен – персиковий

Трохи терпкий персиковий сік – це норовливі Овни

Соковиті та солодкі персики дуже нагадують Овнів. Літні, насичені смаком, вони символізують безтурботність і молодість.

Для багатьох залишається загадкою, звідки у Овнів стільки енергії бігти стрімголов до своєї мети, але добігають до неї далеко не всі та не завжди. Трохи терпкий персиковий сік – це бунтівні Овни.

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Телець – яблучний

Яблучний сік

Яблуко – символ мудрості та знань. Тельці бувають різні, але з тим, що вони мудрі, стабільні, розважливі й домашні люди – з цим не посперечаєшся.

Спокійні й врівноважені Тельці люблять повертатися в затишний дім, де на них чекають і люблять. Ну а вдома охоче вип'ють яблучний сік.

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Близнюки – томатний

Байдужі зовні, але ранимі всередині Раки схожі на кислуватий томатний сік

Смачний сік, корисний. Як і Близнюки, якщо вам, звісно, вдалося розгадати їхній характер. Сильні та рішучі Близнюки люблять керувати ситуацією і людьми, можуть різко змінити своє ставлення до вас, не пояснивши причини.

Близнюки можуть здаватися байдужими, але це не так: багато хто з них дуже ранимі. Склянка густого томатного соку заспокоїть їх.

Який ви шашлик за гороскопом – можна дізнатися тут.

Рак – грейпфрутовий

Сік, що бадьорить та з гірчинкою. Як і Раки – красиві люди, але трохи відсторонені від усіх, ніби не з цієї планети і суспільства.

У них часто змінюється настрій, вони теж можуть спалахнути, але потім швидко про це пошкодують. Якщо вам вдалося вивчити Рака, то ви отримаєте доброго та відданого друга.

Лев – морквяний

Морквяний сік подобається далеко не всім, як і бажання Левів всіх вчити

І не тому, що за кольором нагадує гриву лева, а тому, що вже дуже на любителя цей сік. Ні, ми всі знаємо, якими ґрунтовними бувають Леви, але їхнє бажання завжди й в усьому бути першими та лідерами не всім подобається.

Десь у глибині душі Леви розуміють, що можуть бути неправі, але категоричність – це їхнє друге я.

Діва – виноградний

Діви – трохи невпевнені, але чітко йдуть до своєї мети і вони – сік винограду

Діви – люди аналітичного складу розуму. Вони, звісно, можуть роками думати спершу, ніж зроблять серйозний крок, але зроблять, будьте впевнені.

Адже краще пізно, ніж ніколи. Солодкий виноградний сік для абсолютно дисциплінованих і зібраних Дів.

Терези – апельсиновий

Товариські та веселі Терези схожі на апельсиновий сік

Один з найулюбленіших нами соків. Терезів теж неможливо не любити. Якщо ви знаєте Терезів або є одним з них, можливо, ви помітили, що вони – дуже яскраві й товариські люди, які не люблять бути на самоті.

Їх часто дорікають у непрактичності, але їх легко направляти, і Терези, як люди, які люблять спокій, цим напрямкам і порадам ніколи не суперечать.

Скорпіон – лимонний

Лимонний сік – це різкі Скорпіони / Фото: Unsplash

Цього соку багато не вип'єш, якщо в ньому не буде достатньо цукру. Так і зі Скорпіонами – часом терпіти їхнє буйство неможливо, до них потрібен особливий підхід.

А коли цей підхід промацати, то будьте впевнені – в сік Стрільців потрібно буде додавати дедалі менше цукру. Якщо вони вас прийняли, то відтають і подобрішають точно.

Стрілець – суничний

Рідкісний і цінний суничний сік – це Стрільці, які беруть від життя все

Цінний сік, адже всі ми знаємо, з якими труднощами дістається суниця. Але краще так і трохи, ніж узагалі нічого. Власне, це один з принципів Стрільців.

Неважливо, скільки та на який відрізок часу дає щось життя – якщо дає, то брати треба обов'язково.

Козеріг – абрикосовий

Козероги – кисло-солодкий абрикосовий сік

І саме ті абрикоси, які зрілі на вигляд, а всередині з кислинкою. Козероги доволі непередбачувані натури, здатні дивувати, як приємно, так і не дуже.

Вони люблять місце під сонцем, як і абрикоси, але свого місця під сонцем вони досягають самі – за що ми й поважаємо Козерогів.

Водолії – березовий

Як правильно збирати березовий сік

Найпрозоріший сік, такий весняний і з неяскраво вираженим смаком. Визначитися, читаємо розібратися, з Водоліями теж буває непросто.

То вони – "вільні художники", яким чуже все матеріяльне, то різко можуть стати "акулами", які дуже залежать від фінансового становища. Але люди дуже товариські та різнобічні, з ними цікаво завжди.

Риби – гранатовий

Загадкові Риби – це красивий гранатовий сік

Мабуть, один з найкрасивіших соків, які існують. Причепитися з претензіями до цього соку неможливо. До речі, цього робити не можна й по відношенню до Риб, вони цього просто не винесуть.

Ці люди прагнуть ідеалу, а деякі навіть його досягають (так вони самі думають), тому будь-яка критика для Риб на кшталт серйозного поранення.

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