Картопляний пиріг на сковороді з двох інгредієнтів – ідеально для сніданку

Це той випадок, коли можна смачно і швидко утилізувати відварену картоплю, що не було з'їдено напередодні.

Автори рецепта обіцяють, що пирога з цієї кількості інгредієнтів вистачить на 6-8 порцій. І навіть якщо він залишиться після того, як ви його підігрієте, смак анітрохи не погіршиться. Подавайте пиріг зі сметаною або грецьким йогуртом із зеленню.

Картопляний пиріг / Фото: www.bonappetit.com

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Картопляний пиріг

Інгредієнти:

12 шт. картоплі;

70 г пармезану або іншого тертого сиру;

сіль, перець, спеції;

оливкова олія.

Як приготувати: