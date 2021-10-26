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Картопляний пиріг на сковороді з двох інгредієнтів – ідеально для сніданку

Ірина Маслова
26 жовтня, 07:01
Ці два інгредієнти – картопля безпосередньо і сир. Ідеально, якщо це буде пармезан, але можна замінити іншим твердим. Відварну картоплю потрібно буде натерти

Це той випадок, коли можна смачно і швидко утилізувати відварену картоплю, що не було з'їдено напередодні.

Автори рецепта обіцяють, що пирога з цієї кількості інгредієнтів вистачить на 6-8 порцій. І навіть якщо він залишиться після того, як ви його підігрієте, смак анітрохи не погіршиться. Подавайте пиріг зі сметаною або грецьким йогуртом із зеленню.

Картопляний пиріг / Фото: www.bonappetit.com

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Картопляний пиріг

Інгредієнти:

  • 12 шт. картоплі;
  • 70 г пармезану або іншого тертого сиру;
  • сіль, перець, спеції;
  • оливкова олія.

Як приготувати:

  1. Відваріть очищену картоплю цілою в солоній воді. Натріть на крупній тертці та змішайте з тертим сиром, сіллю, перцем і спеціями за смаком.
  2. Нагрійте олію в сковороді, додайте картоплю і розподіліть по поверхні лопаткою. Готуйте 7-9 хвилин. Приберіть пиріг на тарілку.
  3. Налийте ще оливкової олії в сковороду і покладіть пиріг обсмаженим боком вгору. Готуйте 5-7 хвилин.
  4. Посипте пармезаном і перцем.

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