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Кекси "Павутинка" на Геловін, які захочеться випікати не тільки на це свято

Ірина Маслова
20 жовтня, 16:56
Рецепт розрахований на дев'ять смачних кексів. Потрібно більше – подвоюйте кількість інгредієнтів. Павутинки на випічку наносяться за допомогою кондитерського мішка, його можна зробити самостійно

Геловін, по суті, – це свято солодощів. Тому крім основних несолодких страв, варто подбати і про десерти. Наприклад, про кекси. Важливо – максимально стилізувати їх під геловінські вимоги, тобто вони мають мило лякати. Ці кекси з декором у вигляді павутини посядуть почесне місце на святковому столі.

Автори рецепта запевняють, що з одного набору складових вийде дев'ять великих пишних кексів.

Кекси "Павутиння" / Фото: www.bbc.co.uk/food

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Кекси "Павутинка"

Інгредієнти:

  • 125 г борошна;
  • 25 г какао-порошку;
  • 1½ ч. л. розпушувача;
  • по 150 г цукрової пудри, вершкового масла кімнатної температури;
  • 1 яйце;
  • 8 ст. л. молока.

Для глазурі з вершкового сиру:

  • 50 г вершкового сиру;
  • 25 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 125 г цукрової пудри;
  • ½ ч. л. ванільної есенції.

Для шоколадної глазурі:

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  • 25 г цукрової пудри;
  • 1 ст. л. какао-порошку.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте 8 паперових формочок.
  2. Просійте борошно, какао і розпушувач в миску. Додайте цукор і масло і збийте суміш до однорідного стану.
  3. Вмішайте яйце і молоко, доки суміш не стане густою і однорідною.
  4. Розкладіть суміш по формах на дві третини і запікайте в духовці 20-25 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою. Дайте охолонути.
  5. Для глазурі з вершкового сиру збийте вершковий сир і масло до однорідної маси. Додайте цукрову пудру і ваніль.
  6. Викладіть глазур на кекси, залишивши відстань від країв.
  7. Для шоколадної глазурі просійте цукрову пудру і какао-порошок в миску. Додайте 2 столові ложки води, щоб утворилася гладка густа глазур.
  8. Перелийте суміш у кондитерський мішок. Його можна зробити самостійно із щільного пакету.
  9. Намалюйте три кола на кожному кексі, проведіть зубочисткою від центру до краю кексу через кожне коло з інтервалом 2 см, щоб вийшла павутина.
  10. Відкладіть на 20 хвилин, щоб глазур застигла.

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