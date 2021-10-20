Кекси "Павутинка" на Геловін, які захочеться випікати не тільки на це свято

Геловін, по суті, – це свято солодощів. Тому крім основних несолодких страв, варто подбати і про десерти. Наприклад, про кекси. Важливо – максимально стилізувати їх під геловінські вимоги, тобто вони мають мило лякати. Ці кекси з декором у вигляді павутини посядуть почесне місце на святковому столі.
Автори рецепта запевняють, що з одного набору складових вийде дев'ять великих пишних кексів.
Кекси "Павутиння" / Фото: www.bbc.co.uk/food
Кекси "Павутинка"
Інгредієнти:
- 125 г борошна;
- 25 г какао-порошку;
- 1½ ч. л. розпушувача;
- по 150 г цукрової пудри, вершкового масла кімнатної температури;
- 1 яйце;
- 8 ст. л. молока.
Для глазурі з вершкового сиру:
- 50 г вершкового сиру;
- 25 г вершкового масла кімнатної температури;
- 125 г цукрової пудри;
- ½ ч. л. ванільної есенції.
Для шоколадної глазурі:
- 25 г цукрової пудри;
- 1 ст. л. какао-порошку.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте 8 паперових формочок.
- Просійте борошно, какао і розпушувач в миску. Додайте цукор і масло і збийте суміш до однорідного стану.
- Вмішайте яйце і молоко, доки суміш не стане густою і однорідною.
- Розкладіть суміш по формах на дві третини і запікайте в духовці 20-25 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою. Дайте охолонути.
- Для глазурі з вершкового сиру збийте вершковий сир і масло до однорідної маси. Додайте цукрову пудру і ваніль.
- Викладіть глазур на кекси, залишивши відстань від країв.
- Для шоколадної глазурі просійте цукрову пудру і какао-порошок в миску. Додайте 2 столові ложки води, щоб утворилася гладка густа глазур.
- Перелийте суміш у кондитерський мішок. Його можна зробити самостійно із щільного пакету.
- Намалюйте три кола на кожному кексі, проведіть зубочисткою від центру до краю кексу через кожне коло з інтервалом 2 см, щоб вийшла павутина.
- Відкладіть на 20 хвилин, щоб глазур застигла.