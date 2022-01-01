Коли гості на порозі – рецепт простих сирних кульок з беконом та фундуком

Під час низки свят на гостей слід очікувати навіть без особливого запрошення. Тому швидкі та смачні закуски мають бути під рукою.

Звісно, після новорічної ночі буде, що поставити на стіл. Але ця закуска не лишить байдужими нікого.

Сирні кульки з беконом та фундуком / Фото: instagram.com/kolomoka

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Готується з підручних продуктів – двох видів сиру, бекону та горіхів.

У фудблогерки kolomoka в рецепті є фундук, його можна замінити волоськими горіхами.

Сирні кульки з беконом та фундуком

Інгредієнти:

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Вершковий сир – 220 г

Твердий сир – 150 г

Сиркопчений бекон – 200 г

Фундук – 100 г

Як приготувати: ⠀