Курка з апельсинами: якщо ви ніколи так не готували, це час виправляти

Так, курку практично неможливо зіпсувати. Вона однаково смачно виходить у сковороді, наприклад, з грибами або, коли запікається у духовці.
Ті, хто запікав курку з апельсинами, кажуть, це дуже смачно. Таку курку, до речі, можна готувати на свята.
Курка з апельсинами / Фото: instagram.com/kniga_receptov_pp/
Авторка рецепта kniga_receptov_pp радить додати до страви свіжий імбир та соєвий соус. Нарізані апельсини можна викласти між м'ясом та запекти.
Курка з апельсинами
Інгредієнти:
- Апельсин – 3 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Курка – 1,6 кг
- Розмарин, свіжий імбир, кукурудзяне борошно – по 10 г
- Соєвий соус – 50 мл
Як приготувати:
- Вичавити сік з апельсинів. Натерти імбир на тертці, часник дрібно порізати. Додати до апельсинового соку, влити соєвий соус.
- Курку покласти в поліетиленовий пакет, залити маринадом, додати розмарин, закрити та поставити в холодильник на 3 години.
- Перекласти у форму для запікання, відправити в духовку за температури 180 градусів на 30-40 хвилин, потім перевернути і запікати стільки ж.
- Маринад, що залишився, процідити, довести до кипіння і варити на повільному вогні, доки не випарується половина рідини. Додати кукурудзяне борошно і, помішуючи, продовжити варити до загустіння для соусу. Готову курку подавати із соусом.