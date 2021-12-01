Курка в соусі з йогурта і грибів – варіянт для смачного завершення дня

Одна з найвідоміших страв з куркою, яка готується у сковороді, – це французьке фрикасе.
Курка від Еatthis.com теж тушкується разом з грибами, свіжими та сушеними, та грецьким йогуртом. Саме він надасть вершкового присмаку страві.
Курка у вершково-грибному соусі / Фото: www.eatthis.com
В оригінальному рецепті є 50 мл хересу, ми пропонуємо замінити його білим сухим вином.
Куряче філе у вершково-грибному соусі
Інгредієнти:
- 4 невеликі курячі грудки без шкірки;
- 1 середня цибуля-шалот, подрібнена;
- 3 зубчики часнику, подрібнені;
- 250 г грибів, нарізаних;
- 50 мл білого сухого вина;
- 50 г сушених грибів, замочені у теплій воді на 15 хвилин;
- 100 мл курячого бульйону;
- 50 г грецького йогурту;
- оливкова олія, сіль, перець.
Як приготувати:
- Нагрійте оливкову олію на сильному вогні у глибокій сковороді. Приправте курку сіллю та чорним перцем.
- Додайте курку в сковороду і обсмажте близько 3 хвилин до золотавої скоринки з двох боків. Викладіть у тарілку.
- Додайте в сковороду цибулю-шалот, часник і гриби, обсмажуйте близько 3 хвилин, доки гриби не підрум'яняться. Приправте сіллю та чорним перцем.
- Додайте вино та готуйте впродовж 1 хвилини. Додайте сушені гриби (і рідину, в якій вони замочувалися), курячий бульйон.
- Зменште вогонь до мінімуму і поверніть курку в сковороду. Готуйте 8-10 хвилин.
- Додайте йогурт і готуйте до однорідності соусу.