Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Курка в соусі з йогурта і грибів – варіянт для смачного завершення дня

Ірина Маслова
1 грудня, 18:01
І не тільки смачного, курка залишається однією з оптимальних для легкої вечері. Потрібно філе, свіжі та сушені гриби, які попередньо потрібно замочити у теплій воді

Одна з найвідоміших страв з куркою, яка готується у сковороді, – це французьке фрикасе.

Курка від Еatthis.com теж тушкується разом з грибами, свіжими та сушеними, та грецьким йогуртом. Саме він надасть вершкового присмаку страві.

Курка у вершково-грибному соусі / Фото: www.eatthis.com

Реклама

В оригінальному рецепті є 50 мл хересу, ми пропонуємо замінити його білим сухим вином.

Куряче філе у вершково-грибному соусі

Інгредієнти:

  • 4 невеликі курячі грудки без шкірки;
  • 1 середня цибуля-шалот, подрібнена;
  • 3 зубчики часнику, подрібнені;
  • 250 г грибів, нарізаних;
  • 50 мл білого сухого вина;
  • 50 г сушених грибів, замочені у теплій воді на 15 хвилин;
  • 100 мл курячого бульйону;
  • 50 г грецького йогурту;
  • оливкова олія, сіль, перець.

Як приготувати:

Реклама
  1. Нагрійте оливкову олію на сильному вогні у глибокій сковороді. Приправте курку сіллю та чорним перцем.
  2. Додайте курку в сковороду і обсмажте близько 3 хвилин до золотавої скоринки з двох боків. Викладіть у тарілку.
  3. Додайте в сковороду цибулю-шалот, часник і гриби, обсмажуйте близько 3 хвилин, доки гриби не підрум'яняться. Приправте сіллю та чорним перцем.
  4. Додайте вино та готуйте впродовж 1 хвилини. Додайте сушені гриби (і рідину, в якій вони замочувалися), курячий бульйон.
  5. Зменште вогонь до мінімуму і поверніть курку в сковороду. Готуйте 8-10 хвилин.
  6. Додайте йогурт і готуйте до однорідності соусу.