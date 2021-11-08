Квашена капуста в банці – готується у власному соку, тому буде хрусткою

Для квашення капусти немає межі досконалості та експериментам. Як правило, багато хто користуються перевіреними рецептами, але цей спосіб від Тетяна городниця особливий.

Фудблогерка радить не використовувати цукор та оцет, а квасити капусту у власному соку. Так вона виходить дуже хрумкою та насиченою.

Рецепт квашеної капусти у власному соку / Фото: Depositphotos

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Якщо ви плануєте готувати квашену капусту ще й за своїм особистим рецептом, ось 7 важливих лайфхаків, щоб зробити її максимально смачною.

Квашена капуста у власному соку

Інгредієнти на 3-літрову банку:

3 кг нашаткованої капусти;

200 г моркви, натертої на тертці для моркви по-корейськи;

10 горошин чорного гострого перцю;

5 горошин духмяного перцю;

3 лаврового листя;

75 г (3 ст. л. без гірки) кам'яної солі.

Як приготувати:

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