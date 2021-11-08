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Квашена капуста в банці – готується у власному соку, тому буде хрусткою

Ірина Маслова
8 листопада, 14:36
За рахунок того, що в її складі немає цукру або оцту, вона виходить хрусткішою. Квасити капусту потрібно за кімнатної температури, а скуштувати вдасться вже за 4 дні

Для квашення капусти немає межі досконалості та експериментам. Як правило, багато хто користуються перевіреними рецептами, але цей спосіб від Тетяна городниця особливий.

Фудблогерка радить не використовувати цукор та оцет, а квасити капусту у власному соку. Так вона виходить дуже хрумкою та насиченою.

Рецепт квашеної капусти у власному соку / Фото: Depositphotos

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Якщо ви плануєте готувати квашену капусту ще й за своїм особистим рецептом, ось 7 важливих лайфхаків, щоб зробити її максимально смачною.

Квашена капуста у власному соку

Інгредієнти на 3-літрову банку:

  • 3 кг нашаткованої капусти;
  • 200 г моркви, натертої на тертці для моркви по-корейськи;
  • 10 горошин чорного гострого перцю;
  • 5 горошин духмяного перцю;
  • 3 лаврового листя;
  • 75 г (3 ст. л. без гірки) кам'яної солі.

Як приготувати:

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  1. Нашаткувати капусту. Не потрібно нарізати її надто тонкою, щоб шматочки не стали надто м'якими під час закваски. Злегка розім'яти капусту руками. Моркву натерти та пересипати до капусти.
  2. Додати перець, насипати сіль і знову перемішати.
  3. Перекласти капусту в банку, ущільнюючи її. Поступово розкласти лаврове листя.
  4. Наприкінці додати сік, що утворився після того, як капуста розминалася руками.
  5. Прикрити банку кришкою, щоб дати дорогу газам. Тримати за кімнатної температури.