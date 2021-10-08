7 нескладних рекомендацій, щоб квашена капуста хрумтіла як ніколи

Головне – це хороша капуста. Вона має бути щільною, з білим глянсовим листям. Моркву бажано брати солодку і квасити продукт не в алюмінієвому посуді

Як приготувати найхрусткішу квашену капусту / Фото: Depositphotos

Для квашення підходять тільки пізні сорти капусти. Кочан має бути щільним, а листя – білим і глянсовим. Саме в такому овочі максимум цукру, який необхідний під час ферментації. Її можна заквасити зовсім небагато в пакеті експресметодом, а можна більше, щоб вистачило на всю зиму. У будь-якому разі важливо знати правила для хрусткої капусти, щоб нічого не зіпсувати і отримати смачний і корисний ферментований продукт.

Сіль

Потрібна звичайна. Експерти радять брати сіль крупного помелу. Ароматизована сіль, сіль з травами і йодована не підходять. Зайві запахи і домішки зіпсують класичний смак квашеної капусти.

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Кількість солі. Тут є свої пропорції: 1 столова ложка на 1 кг капусти.

Додаткові спеції

Експерти радять не ризикувати і квасити капусту все-таки класичним методом. Але за бажанням можна додати очищені шматочки яблука, ягоди журавлини, болгарський перець.

Щодо кмину і духмяного перцю, то додайте їх рівно стільки, скільки вказано в рецепті. Часто спеціями можна зіпсувати кінцевий результат.

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Шинкування

Тільки ручне. У комбайні є ризик сильно її подрібнити. У результаті капуста просто не хрустітиме, вона перебродить і стане м'якою. Завтовшки шматочки мають бути пів сантиметра.

Ємність

Будь-яка, крім алюмінієвої. Зазвичай використовуються скляні банки або дерев'яні ємності. Перед тим, як закладатимете капусту, ємність треба добре вимити и витерти насухо.

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Якщо це банка, то її можна закрити капроновою чистою кришкою з отвором. Якщо емальована каструля, накрийте стерилізованою марлею або тарілкою.

Морква

Вона обов'язкова. Морква не тільки надає красу капусті. Без неї вона повільніше ферментуватиметься. Усе через цукор, який є в коренеплоді.

Моркву бажано пробувати на смак перед тим, як її натирати. Що солодша вона буде, то краще.

Пропорції – 100 г моркви на 1 кг капусти.

Якщо ж морква несолодка, тоді допоможе цукор. Половина чайної ложки на кілограм капусти буде достатньо.

Квашення

Там, де кваситиметься капуста, має бути мінімум 20 градусів тепла. Уже за годину потрібно перевірити капусту після закладки. Сік має покривати її повністю. Якщо ні – треба долити кип'яченої води кімнатної температури.

Процес ферментації починається практично одразу ж, а закінчується за тиждень. Усі ці дні потрібно її перемішувати чистою ложкою, щоб допомогти газам швидше виходити.

Зберігання капусти

Воно має відбуватися в сухому і прохолодному місці. Капусту має покривати її ж сік (розсол), інакше вона почне втрачати свій смак і сохнути.

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