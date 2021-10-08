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7 нескладних рекомендацій, щоб квашена капуста хрумтіла як ніколи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 жовтня, 13:43
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Головне – це хороша капуста. Вона має бути щільною, з білим глянсовим листям. Моркву бажано брати солодку і квасити продукт не в алюмінієвому посуді
Як приготувати найхрусткішу квашену капусту
Як приготувати найхрусткішу квашену капусту / Фото: Depositphotos

Для квашення підходять тільки пізні сорти капусти. Кочан має бути щільним, а листя – білим і глянсовим. Саме в такому овочі максимум цукру, який необхідний під час ферментації. Її можна заквасити зовсім небагато в пакеті експресметодом, а можна більше, щоб вистачило на всю зиму. У будь-якому разі важливо знати правила для хрусткої капусти, щоб нічого не зіпсувати і отримати смачний і корисний ферментований продукт.

Сіль

Потрібна звичайна. Експерти радять брати сіль крупного помелу. Ароматизована сіль, сіль з травами і йодована не підходять. Зайві запахи і домішки зіпсують класичний смак квашеної капусти.

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Кількість солі. Тут є свої пропорції: 1 столова ложка на 1 кг капусти.

Додаткові спеції

Експерти радять не ризикувати і квасити капусту все-таки класичним методом. Але за бажанням можна додати очищені шматочки яблука, ягоди журавлини, болгарський перець.

Щодо кмину і духмяного перцю, то додайте їх рівно стільки, скільки вказано в рецепті. Часто спеціями можна зіпсувати кінцевий результат.

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Шинкування

Тільки ручне. У комбайні є ризик сильно її подрібнити. У результаті капуста просто не хрустітиме, вона перебродить і стане м'якою. Завтовшки шматочки мають бути пів сантиметра.

Ємність

Будь-яка, крім алюмінієвої. Зазвичай використовуються скляні банки або дерев'яні ємності. Перед тим, як закладатимете капусту, ємність треба добре вимити и витерти насухо.

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Якщо це банка, то її можна закрити капроновою чистою кришкою з отвором. Якщо емальована каструля, накрийте стерилізованою марлею або тарілкою.

Морква

Вона обов'язкова. Морква не тільки надає красу капусті. Без неї вона повільніше ферментуватиметься. Усе через цукор, який є в коренеплоді.

Моркву бажано пробувати на смак перед тим, як її натирати. Що солодша вона буде, то краще.

Пропорції – 100 г моркви на 1 кг капусти.

Якщо ж морква несолодка, тоді допоможе цукор. Половина чайної ложки на кілограм капусти буде достатньо.

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Квашення

Там, де кваситиметься капуста, має бути мінімум 20 градусів тепла. Уже за годину потрібно перевірити капусту після закладки. Сік має покривати її повністю. Якщо ні – треба долити кип'яченої води кімнатної температури.

Процес ферментації починається практично одразу ж, а закінчується за тиждень. Усі ці дні потрібно її перемішувати чистою ложкою, щоб допомогти газам швидше виходити.

Зберігання капусти

Воно має відбуватися в сухому і прохолодному місці. Капусту має покривати її ж сік (розсол), інакше вона почне втрачати свій смак і сохнути.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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