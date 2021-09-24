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Кращі заготівлі з обліпихи на зиму – від соусу до варення з волоськими горіхами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 вересня, 13:25
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Для заморозки вибирайте хорошу і без пошкоджень обліпиху. Дуже смачним буде соус з цієї ягоди до м'яса і річкової риби. Для варення з горіхами обліпиху не треба подрібнювати
Рецепти заготівель з обліпихи на зиму
Рецепти заготівель з обліпихи на зиму / Фото: Depositphotos

Історики стверджують, що про обліпиху та її неймовірні властивості було відомо ще давнім грекам. Вона покращує стан організму в цілому, зміцнює імунітет. Обліпиха – один з головних інгредієнтів осінньо-зимових чаїв та глінтвейнів. Крім того, її можна заморозити і приготувати соус до м'яса або птиці. Разом з різними заготівлями з кизилу, настав час зайнятися цією яскраво жовтою ягодою.

Заморожена обліпиха

Заморожена обліпиха
Заморожена обліпиха / Фото: instagram.com/poli_obergan/

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Як приготувати:

  1. Ягоди перебрати, ретельно промити, прибрати зіпсовані і добре обсушити.
  2. Тепер їх потрібно трохи приморозити. Поверхня, на якій буде обліпиха, треба застелити пергаментом і розкласти ягоди.
  3. Поставити в морозилку на пів години за температури -20 градусів.
  4. Розкласти в пластикові контейнери і повернути в морозильну камеру.

Желе з обліпихи

Желе з обліпихи
Желе з обліпихи / Фото: instagram.com/dom_s_rozmarinom/

Інгредієнти:

  • 900 г обліпиха;
  • 800 г цукор;
  • 3 ст. л. тертий імбир;
  • 3 бутона гвоздика;
  • 1 ст. л кориця;
  • 1 ч. л. мускатний горіх;
  • 3 ст. л. сік лимона.
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Як приготувати:

  1. Обліпиху промити, трохи просушити і протерти через сито. Засипати цукром. Залишити мінімум на 6 годин.
  2. Поставити каструлю з обліпихою і цукром на вогонь і додати тертий імбир. довести до кипіння і варити 5-7 хвилин.
  3. Додати корицю, гвоздику, мускатний горіх і сік лимона.
  4. Проварити ще кілька хвилин і розкласти по стерилізованих банках.

Соус із обліпихи

Соус з обліпихи
Соус з обліпихи / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (для великих об'ємів соусу збільшуйте кількість):

  • 50 мл вода;
  • 2-3 ч. л. картопляний крохмаль;
  • 1 ст. л. мед;
  • 200 г обліпиха;
  • 4 шт. перець горошком;
  • 2 зуб. часник;
  • сіль, чебрець – по дві щіпки.
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Як приготувати:

  1. Подрібнити ягоди в блендері, перетерти через сито.
  2. Розтерти в ступці перець, часник, чебрець і сіль в однорідну пасту. Додати до обліпихи. Перемішати.
  3. Додати мед і розведений у воді крохмаль.
  4. Варити на середньому вогні 3 хвилини.
  5. Вилити в стерилізовані банки.

Обліпихове варення з волоськими горіхами

Обліпихове варення з волоськими горіхами
Обліпихове варення з волоськими горіхами / Фото: instagram.com/sikora.aliona/

Інгредієнти:

  • 1 кг обліпиха;
  • 800 г цукор;
  • 300 г волоські горіхи.

Як приготувати:

  1. Ягоди ретельно промити, засипати цукром, залишити на 2 години.
  2. Готувати на повільному вогні, коли цукор розчиниться, збільшити вогонь і довести до кипіння. Готувати 10 хвилин
  3. Горіхи попередньо просушити на сковороді, додати у варення. Готувати ще 10 хвилин.
  4. Розлити в стерилізовані банки.

Обліпиха у власному соку на зиму

Обліпиха у власному соку
Обліпиха у власному соку / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг обліпиха;
  • 1,4 кг цукор.

Як приготувати:

  1. Промиту і обсушену обліпиху насипати в стерилізовані банки шаром у 3 см. Пересипати цукром. Так заповнити всі банки.
  2. Закрити кришкою і залишити за кімнатної температури 12 годин.
  3. Прибрати в холодильник. За кілька тижнів обліпиха у власному соку буде готова.
  4. Зберігати, не виймаючи з холодильника.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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