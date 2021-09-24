Кращі заготівлі з обліпихи на зиму – від соусу до варення з волоськими горіхами

Історики стверджують, що про обліпиху та її неймовірні властивості було відомо ще давнім грекам. Вона покращує стан організму в цілому, зміцнює імунітет. Обліпиха – один з головних інгредієнтів осінньо-зимових чаїв та глінтвейнів. Крім того, її можна заморозити і приготувати соус до м'яса або птиці. Разом з різними заготівлями з кизилу, настав час зайнятися цією яскраво жовтою ягодою.
Заморожена обліпиха
Як приготувати:
- Ягоди перебрати, ретельно промити, прибрати зіпсовані і добре обсушити.
- Тепер їх потрібно трохи приморозити. Поверхня, на якій буде обліпиха, треба застелити пергаментом і розкласти ягоди.
- Поставити в морозилку на пів години за температури -20 градусів.
- Розкласти в пластикові контейнери і повернути в морозильну камеру.
Желе з обліпихи
Інгредієнти:
- 900 г обліпиха;
- 800 г цукор;
- 3 ст. л. тертий імбир;
- 3 бутона гвоздика;
- 1 ст. л кориця;
- 1 ч. л. мускатний горіх;
- 3 ст. л. сік лимона.
Як приготувати:
- Обліпиху промити, трохи просушити і протерти через сито. Засипати цукром. Залишити мінімум на 6 годин.
- Поставити каструлю з обліпихою і цукром на вогонь і додати тертий імбир. довести до кипіння і варити 5-7 хвилин.
- Додати корицю, гвоздику, мускатний горіх і сік лимона.
- Проварити ще кілька хвилин і розкласти по стерилізованих банках.
Соус із обліпихи
Інгредієнти (для великих об'ємів соусу збільшуйте кількість):
- 50 мл вода;
- 2-3 ч. л. картопляний крохмаль;
- 1 ст. л. мед;
- 200 г обліпиха;
- 4 шт. перець горошком;
- 2 зуб. часник;
- сіль, чебрець – по дві щіпки.
Як приготувати:
- Подрібнити ягоди в блендері, перетерти через сито.
- Розтерти в ступці перець, часник, чебрець і сіль в однорідну пасту. Додати до обліпихи. Перемішати.
- Додати мед і розведений у воді крохмаль.
- Варити на середньому вогні 3 хвилини.
- Вилити в стерилізовані банки.
Обліпихове варення з волоськими горіхами
Інгредієнти:
- 1 кг обліпиха;
- 800 г цукор;
- 300 г волоські горіхи.
Як приготувати:
- Ягоди ретельно промити, засипати цукром, залишити на 2 години.
- Готувати на повільному вогні, коли цукор розчиниться, збільшити вогонь і довести до кипіння. Готувати 10 хвилин
- Горіхи попередньо просушити на сковороді, додати у варення. Готувати ще 10 хвилин.
- Розлити в стерилізовані банки.
Обліпиха у власному соку на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг обліпиха;
- 1,4 кг цукор.
Як приготувати:
- Промиту і обсушену обліпиху насипати в стерилізовані банки шаром у 3 см. Пересипати цукром. Так заповнити всі банки.
- Закрити кришкою і залишити за кімнатної температури 12 годин.
- Прибрати в холодильник. За кілька тижнів обліпиха у власному соку буде готова.
- Зберігати, не виймаючи з холодильника.
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