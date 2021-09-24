Кращі заготівлі з обліпихи на зиму – від соусу до варення з волоськими горіхами

Для заморозки вибирайте хорошу і без пошкоджень обліпиху. Дуже смачним буде соус з цієї ягоди до м'яса і річкової риби. Для варення з горіхами обліпиху не треба подрібнювати

Рецепти заготівель з обліпихи на зиму / Фото: Depositphotos Історики стверджують, що про обліпиху та її неймовірні властивості було відомо ще давнім грекам. Вона покращує стан організму в цілому, зміцнює імунітет. Обліпиха – один з головних інгредієнтів осінньо-зимових чаїв та глінтвейнів. Крім того, її можна заморозити і приготувати соус до м'яса або птиці. Разом з різними заготівлями з кизилу, настав час зайнятися цією яскраво жовтою ягодою. Заморожена обліпиха Заморожена обліпиха / Фото: instagram.com/poli_obergan/ Реклама Як приготувати: Ягоди перебрати, ретельно промити, прибрати зіпсовані і добре обсушити. Тепер їх потрібно трохи приморозити. Поверхня, на якій буде обліпиха, треба застелити пергаментом і розкласти ягоди. Поставити в морозилку на пів години за температури -20 градусів. Розкласти в пластикові контейнери і повернути в морозильну камеру. Желе з обліпихи Желе з обліпихи / Фото: instagram.com/dom_s_rozmarinom/ Інгредієнти: 900 г обліпиха;

800 г цукор;

3 ст. л. тертий імбир;

3 бутона гвоздика;

1 ст. л кориця;

1 ч. л. мускатний горіх;

3 ст. л. сік лимона. Реклама Як приготувати: Обліпиху промити, трохи просушити і протерти через сито. Засипати цукром. Залишити мінімум на 6 годин. Поставити каструлю з обліпихою і цукром на вогонь і додати тертий імбир. довести до кипіння і варити 5-7 хвилин. Додати корицю, гвоздику, мускатний горіх і сік лимона. Проварити ще кілька хвилин і розкласти по стерилізованих банках. Соус із обліпихи Соус з обліпихи / Фото: Depositphotos Інгредієнти (для великих об'ємів соусу збільшуйте кількість): 50 мл вода;

2-3 ч. л. картопляний крохмаль;

1 ст. л. мед;

200 г обліпиха;

4 шт. перець горошком;

2 зуб. часник;

сіль, чебрець – по дві щіпки. Реклама Як приготувати: Подрібнити ягоди в блендері, перетерти через сито. Розтерти в ступці перець, часник, чебрець і сіль в однорідну пасту. Додати до обліпихи. Перемішати. Додати мед і розведений у воді крохмаль. Варити на середньому вогні 3 хвилини. Вилити в стерилізовані банки. Обліпихове варення з волоськими горіхами Обліпихове варення з волоськими горіхами / Фото: instagram.com/sikora.aliona/ Інгредієнти: 1 кг обліпиха;

800 г цукор;

300 г волоські горіхи. Як приготувати: Ягоди ретельно промити, засипати цукром, залишити на 2 години. Готувати на повільному вогні, коли цукор розчиниться, збільшити вогонь і довести до кипіння. Готувати 10 хвилин Горіхи попередньо просушити на сковороді, додати у варення. Готувати ще 10 хвилин. Розлити в стерилізовані банки. Обліпиха у власному соку на зиму Обліпиха у власному соку / Фото: Depositphotos Інгредієнти: 1 кг обліпиха;

1,4 кг цукор. Як приготувати: Промиту і обсушену обліпиху насипати в стерилізовані банки шаром у 3 см. Пересипати цукром. Так заповнити всі банки. Закрити кришкою і залишити за кімнатної температури 12 годин. Прибрати в холодильник. За кілька тижнів обліпиха у власному соку буде готова. Зберігати, не виймаючи з холодильника. Читайте також: 3 рецепти найнесподіваніших заготівель на зиму з цибулею, лимоном і сливами

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