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Лучшие заготовки из облепихи на зиму – от соуса к мясу до варенья с грецкими орехами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 сентября, 13:25
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Для заморозки выбирайте хорошую и без повреждений облепиху. Очень вкусным будет соус из этой ягоды к мясу и речной рыбе. Для варенья с орехами облепиху не нужно измельчать
Рецепты заготовок из облепихи на зиму
Рецепты заготовок из облепихи на зиму / Фото: Depositphotos

Историки утверждают, что об облепихе и ее невероятных свойствах было известно еще древним грекам. Она улучшает состояние организма в целом, укрепляет иммунитет. Облепиха – один из главных ингредиентов осенне-зимних чаев и глинтвейнов. Кроме того, ее можно заморозить и приготовить соус к мясу или птице. Вместе с разными заготовками из кизила, пришло время заняться этой ярко желтой ягодой.

Замороженная облепиха

Замороженная облепиха
Замороженная облепиха / Фото: instagram.com/poli_obergan/

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Как приготовить:

  1. Ягоды перебрать, тщательно промыть, убрать порченную и хорошо обсушить.
  2. Теперь их нужно немного приморозить. Поверхность, на которой будет облепиха, нужно застелить пергаментом и разложить ягоды.
  3. Поставить в морозилку на полчаса при температуре -20 градусов.
  4. Разложить в пластиковые контейнеры и вернуть в морозильную камеру.

Желе из облепихи

Желе из облепихи
Желе из облепихи / Фото: instagram.com/dom_s_rozmarinom/

Ингредиенты:

  • 900 г облепиха;
  • 800 г сахар;
  • 3 ст. л. тертый имбирь;
  • 3 бутона гвоздика;
  • 1 ст. л корица;
  • 1 ч. л. мускатный орех;
  • 3 ст. л. сок лимона.
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Как приготовить:

  1. Облепиху промыть, немного просушить и протереть через сито. Засыпать сахаром. Оставить минимум на 6 часов.
  2. Поставить кастрюлю с облепихой и сахаром на огонь и добавить тертый имбирь. довести до кипения и проварить 5-7 минут.
  3. Добавить корицу, гвоздику, мускатный орех и сок лимона.
  4. Проварить еще несколько минут и разложить по стерилизованным банкам.

Соус из облепихи

Соус из облепихи
Соус из облепихи / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (для больших объемов соуса увеличивайте количество):

  • 50 мл вода;
  • 2-3 ч. л. картофельный крахмал;
  • 1 ст. л. мед;
  • 200 г облепиха;
  • 4 шт. перец горошком;
  • 2 зуб. чеснок;
  • соль, тимьян – по две щепотки.
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Как приготовить:

  1. Измельчить ягоды в блендере, перетереть через сито.
  2. Растереть в ступке перец, чеснок, тимьян и соль в однородную пасту. Добавить к облепихе. Перемешать.
  3. Добавить мед и разведенный в воде крахмал.
  4. Варить на среднем огне в течение 3 минут.
  5. Вылить в стерилизованную банку.

Облепиховое варенье с грецкими орехами

Облепиховое варенье с грецкими орехами
Облепиховое варенье с грецкими орехами / Фото: instagram.com/sikora.aliona/

Ингредиенты:

  • 1 кг облепиха;
  • 800 г сахар;
  • 300 г грецкие орехи.

Как приготовить:

  1. Ягоды тщательно промыть, засыпать сахаром, оставить на 2 часа.
  2. Готовить на медленном огне, когда сахар растворится, увеличить огонь и довести до кипения. Готовить 10 минут
  3. Орехи предварительно просушить на сковороде, добавить в варенье. Готовить еще 10 минут.
  4. Разлить в стерилизованные банки.

Облепиха в собственном соку на зиму

Облепиха в собственном соку
Облепиха в собственном соку / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг облепиха;
  • 1,4 кг сахар.

Как приготовить:

  1. Промытую и обсушенную облепиху насыпать в стерилизованные банки слоем в 3 см. Пересыпать сахаром. Так заполнить все банки.
  2. Закрыть крышкой и оставить при комнатной температуре 12 часов.
  3. Убрать в холодильник. Через несколько недель облепиха в собственном соку будет готова.
  4. Хранить в холодильнике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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