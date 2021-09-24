Лучшие заготовки из облепихи на зиму – от соуса к мясу до варенья с грецкими орехами

Для заморозки выбирайте хорошую и без повреждений облепиху. Очень вкусным будет соус из этой ягоды к мясу и речной рыбе. Для варенья с орехами облепиху не нужно измельчать

Рецепты заготовок из облепихи на зиму / Фото: Depositphotos Историки утверждают, что об облепихе и ее невероятных свойствах было известно еще древним грекам. Она улучшает состояние организма в целом, укрепляет иммунитет. Облепиха – один из главных ингредиентов осенне-зимних чаев и глинтвейнов. Кроме того, ее можно заморозить и приготовить соус к мясу или птице. Вместе с разными заготовками из кизила, пришло время заняться этой ярко желтой ягодой. Замороженная облепиха Замороженная облепиха / Фото: instagram.com/poli_obergan/ Реклама Как приготовить: Ягоды перебрать, тщательно промыть, убрать порченную и хорошо обсушить. Теперь их нужно немного приморозить. Поверхность, на которой будет облепиха, нужно застелить пергаментом и разложить ягоды. Поставить в морозилку на полчаса при температуре -20 градусов. Разложить в пластиковые контейнеры и вернуть в морозильную камеру. Желе из облепихи Желе из облепихи / Фото: instagram.com/dom_s_rozmarinom/ Ингредиенты: 900 г облепиха;

800 г сахар;

3 ст. л. тертый имбирь;

3 бутона гвоздика;

1 ст. л корица;

1 ч. л. мускатный орех;

3 ст. л. сок лимона. Реклама Как приготовить: Облепиху промыть, немного просушить и протереть через сито. Засыпать сахаром. Оставить минимум на 6 часов. Поставить кастрюлю с облепихой и сахаром на огонь и добавить тертый имбирь. довести до кипения и проварить 5-7 минут. Добавить корицу, гвоздику, мускатный орех и сок лимона. Проварить еще несколько минут и разложить по стерилизованным банкам. Соус из облепихи Соус из облепихи / Фото: Depositphotos Ингредиенты (для больших объемов соуса увеличивайте количество): 50 мл вода;

2-3 ч. л. картофельный крахмал;

1 ст. л. мед;

200 г облепиха;

4 шт. перец горошком;

2 зуб. чеснок;

соль, тимьян – по две щепотки. Реклама Как приготовить: Измельчить ягоды в блендере, перетереть через сито. Растереть в ступке перец, чеснок, тимьян и соль в однородную пасту. Добавить к облепихе. Перемешать. Добавить мед и разведенный в воде крахмал. Варить на среднем огне в течение 3 минут. Вылить в стерилизованную банку. Облепиховое варенье с грецкими орехами Облепиховое варенье с грецкими орехами / Фото: instagram.com/sikora.aliona/ Ингредиенты: 1 кг облепиха;

800 г сахар;

300 г грецкие орехи. Как приготовить: Ягоды тщательно промыть, засыпать сахаром, оставить на 2 часа. Готовить на медленном огне, когда сахар растворится, увеличить огонь и довести до кипения. Готовить 10 минут Орехи предварительно просушить на сковороде, добавить в варенье. Готовить еще 10 минут. Разлить в стерилизованные банки. Облепиха в собственном соку на зиму Облепиха в собственном соку / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 1 кг облепиха;

1,4 кг сахар. Как приготовить: Промытую и обсушенную облепиху насыпать в стерилизованные банки слоем в 3 см. Пересыпать сахаром. Так заполнить все банки. Закрыть крышкой и оставить при комнатной температуре 12 часов. Убрать в холодильник. Через несколько недель облепиха в собственном соку будет готова. Хранить в холодильнике. Читайте также: 3 рецепта самых неожиданных заготовок на зиму с луком, лимоном и сливами

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