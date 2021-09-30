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Замаринувати або зробити салат – цікаві заготівлі з цвітної капусти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 вересня, 12:59
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Вибирайте щільні, без ушкоджень овочі. У добірці – рецепт салату "Одеського" з болгарським перцем і морквою та замаринована експрес-методом капуста
Салат "Одеський"
Салат "Одеський" / Фото: instagram.com/lehkie_recepty/

Для більшості цвітна капуста – це смачні гарячі закуски та овочеві супи. Але цей овоч чудово почувається в процесі маринування. Після він виходить хрустким і соковитим і дуже виручить, коли взимку захочеться чогось гостро-солоного, наприклад, до каші, картоплі чи макаронів.

Маринована цвітна капуста


Маринована цвітна капуста
Маринована цвітна капуста / Фото: instagram.com/am_nyashechka/

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Інгредієнти:

  • Цвітна капуста – 2 качани
  • Морква, перець болгарський – по 2 шт.
  • Часник – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Перець гострий – 2 шт. на банку 1 л
  • Кріп (парасольки)
  • Листя вишні, смородини, хрону
  • Духмяний перець, гвоздика, лаврове листя
  • Оцет 70%

Для маринаду на 1 л води:

  • Сіль – 2 ст. л.
  • Цукор – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Розібрати капусту на суцвіття, вимити. Болгарський перець нарізати кубиками, моркву – великими кільцями, цибулю – півкільцями.
  2. На дно банки покласти по 2 листя смородини і вишні, хрін, парасольки кропу, 2 зубчики часнику, гострий перець, лаврове листя, 3-4 горошини духмяного перцю, 2-3 гвоздики.
  3. Викласти цвітну капусту й утрамбувати. Шарами викласти перець і цибулю. Залити окропом на 3 хвилини. Злити.
  4. Приготувати маринад. Після того, як він закипить, залити капусту.
  5. Додати в кожну банку оцет 70% з розрахунку 0,5 ч. л. на 1 літрову банку.
  6. Закатати в стерилізовані банки, залишити в теплому місці до охолодження.
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Салат "Одеський"

Салат "Одеський"
Салат "Одеський" / Фото: instagram.com/lehkie_recepty/

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста – 2 кг
  • Червоний болгарський перець – 1 кг
  • Цибуля – 500 г
  • Морква – 2 шт.
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Для маринаду:

  • Цукор, оцет, олія – по 100 г
  • Сіль – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Капусту розділити на суцвіття і бланшувати в окропі 3 хвилини. Скласти в глибокий посуд. Додати цибулю півкільцями, перець соломкою, терту моркву і подрібнену петрушку.
  2. Для маринаду з'єднати всі інгредієнти, трохи розігріти в сотейнику до кімнатної температури і залити капусту. Залишити під гнітом на 2 години.
  3. Розкласти в банки і стерилізувати доти, доки капуста почне закипати.
  4. Закрутити і відправити в тепло до охолодження.

Як законсервувати запечений болгарський перець – дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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