Замаринувати або зробити салат – цікаві заготівлі з цвітної капусти

Для більшості цвітна капуста – це смачні гарячі закуски та овочеві супи. Але цей овоч чудово почувається в процесі маринування. Після він виходить хрустким і соковитим і дуже виручить, коли взимку захочеться чогось гостро-солоного, наприклад, до каші, картоплі чи макаронів.
Маринована цвітна капуста
Інгредієнти:
- Цвітна капуста – 2 качани
- Морква, перець болгарський – по 2 шт.
- Часник – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Перець гострий – 2 шт. на банку 1 л
- Кріп (парасольки)
- Листя вишні, смородини, хрону
- Духмяний перець, гвоздика, лаврове листя
- Оцет 70%
Для маринаду на 1 л води:
- Сіль – 2 ст. л.
- Цукор – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Розібрати капусту на суцвіття, вимити. Болгарський перець нарізати кубиками, моркву – великими кільцями, цибулю – півкільцями.
- На дно банки покласти по 2 листя смородини і вишні, хрін, парасольки кропу, 2 зубчики часнику, гострий перець, лаврове листя, 3-4 горошини духмяного перцю, 2-3 гвоздики.
- Викласти цвітну капусту й утрамбувати. Шарами викласти перець і цибулю. Залити окропом на 3 хвилини. Злити.
- Приготувати маринад. Після того, як він закипить, залити капусту.
- Додати в кожну банку оцет 70% з розрахунку 0,5 ч. л. на 1 літрову банку.
- Закатати в стерилізовані банки, залишити в теплому місці до охолодження.
Салат "Одеський"
Інгредієнти:
- Цвітна капуста – 2 кг
- Червоний болгарський перець – 1 кг
- Цибуля – 500 г
- Морква – 2 шт.
Для маринаду:
- Цукор, оцет, олія – по 100 г
- Сіль – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Капусту розділити на суцвіття і бланшувати в окропі 3 хвилини. Скласти в глибокий посуд. Додати цибулю півкільцями, перець соломкою, терту моркву і подрібнену петрушку.
- Для маринаду з'єднати всі інгредієнти, трохи розігріти в сотейнику до кімнатної температури і залити капусту. Залишити під гнітом на 2 години.
- Розкласти в банки і стерилізувати доти, доки капуста почне закипати.
- Закрутити і відправити в тепло до охолодження.
Як законсервувати запечений болгарський перець – дивіться у відео.
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