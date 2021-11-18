Легкий рецепт шніцеля – потрібні два курячі філе та 25 хвилин часу

Найвідоміший шніцель – віденський шніцель. Це справжній гігант, у діаметрі він має бути не менше 30 сантиметрів і готується зі свинини або яловичини.

Шніцель, тобто м'ясо в паніровці, можна приготувати з курки. Мashed.com пропонують готувати страву у фритюрниці. Але звичайна сковорода також цілком підійде.

Курячий шніцель / Фото: www.mashed.com

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Курячий шніцель

Інгредієнти:

3 ст. л. борошна;

1 ч. л. солі;

100 г панірувальних сухарів;

2 яйця

2 курячі грудки без шкіри та кісток;

олія, часточки лимона, петрушка.

Як приготувати: