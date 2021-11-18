Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Легкий рецепт шніцеля – потрібні два курячі філе та 25 хвилин часу

Ірина Маслова
18 листопада, 17:30
За бажанням куряче філе можна відбити перед смаженням. Панірування звичайне – борошно, сухарі та яйця. Подавати шніцель з улюбленим гарніром або просто так

Найвідоміший шніцель – віденський шніцель. Це справжній гігант, у діаметрі він має бути не менше 30 сантиметрів і готується зі свинини або яловичини.

Шніцель, тобто м'ясо в паніровці, можна приготувати з курки. Мashed.com пропонують готувати страву у фритюрниці. Але звичайна сковорода також цілком підійде.

Курячий шніцель / Фото: www.mashed.com

Реклама

Курячий шніцель

Інгредієнти:

  • 3 ст. л. борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • 100 г панірувальних сухарів;
  • 2 яйця
  • 2 курячі грудки без шкіри та кісток;
  • олія, часточки лимона, петрушка.

Як приготувати:

  1. Змішайте борошно з 1/2 чайної ложки солі. Змішайте панірувальні сухарі з ½ чайної ложки солі в іншій мисці.
  2. Збийте яйця в третій мисці, доки білок і жовток повністю не змішаються.
  3. Кожну курячу грудку розріжте навпіл по горизонталі.
  4. Обмакніть кожен шматочок курки в борошняну суміш, потім – у яйця та панірувальні сухарі. Відкладіть.
  5. Нагрійте олію у сковороді. Обсмажте шніцелі по 3 хвилини з кожного боку. Перекладіть на паперові рушники.
  6. Подавати з лимонним соком та дрібно нарізаною петрушкою.