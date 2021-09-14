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Маринади для м'яса в духовці та сковорідці – рецепти для свинини, яловичини і курки

Ірина Маслова
14 вересня, 13:16
Ці маринади можна застосовувати не тільки для приготування в духовці, а й на сковороді. Головне – це маринувати м'ясо в скляному, не в алюмінієвому посуді. Якщо виберете маринад на основі соєвого соусу, кладіть якнайменше солі

Для ароматного м'яса мангал і вогонь не обов'язковий, його можна приготувати в домашніх умовах. Йтиметься про мариноване м'ясо, потім запечене в духовці або посмажене на сковороді. Для початку потрібно купити хороше м'ясо, приготувати вдалий маринад і залишити в ньому продукт на кілька годин. Маринувати рекомендують у скляному посуді та якнайдовше. Насамперед це стосується яловичини. Кількість інгредієнтів – на 500 г м'яса, враховуйте це при розрахунку на свою кількість продукту.

Маринади для курки

Маринады для курицы в духовке / Фото: instagram.com/pp_yulipuli/

Рецепти маринадів для м'яса в духовці / Фото: Depositphotos

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Медово-гірчичний

  • 70 г рідкого меду
  • 50 г французької зернової гірчиці
  • чверть лимона
  • 2 ст. л. олії
  • 5 зуб. часнику
  • 1 пучок кропу
  • 1 пучок петрушки
  • сіль – за смаком

Йогуртовий

  • 1 ск. натурального йогурту (можна замінити кефіром)
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 ч. л. карі
  • 1 ч. л. куркуми
  • 1 ч. л. кардамону
  • сіль – за смаком

Для курячих крил (500 г)

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  • по 50 г соєвий соус, кетчуп
  • по 1 ч. л. солодка паприка, копчена паприка
  • по 0, 5 ч. л. сухий імбир, сухий часник

Як застосовувати

1/5 маринаду потрібно залишити. Ним можна поливати м'ясо в процесі запікання.

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Маринади для свинини

Мясо в цибулевому маринаді / Фото: Depositphotos

На основі соєвого соусу (на 300 г м'яса)

  • 2 ст. л. гірчиця
  • 30 г соєвий соус
  • сіль, перець – за смаком
  • 2 зуб. часник

Маринад для свинячої вирізки в духовці (2-2,5 кг)

  • 2-3 ст. л. соєвий соус
  • 2 ч. л. гірчиця
  • 1 ч. л. мед
  • 3 зуб. часник
  • суміш перців, паприка, сіль

Як застосовувати

Перед запіканням м'ясо має постояти в цьому маринаді мінімум 2 години.

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Маринади для яловичини

Маринад для яловичини / Фото: Depositphotos

Для яловичини в духовці

  • 250 г помідори різані у власному соку
  • по 1 ст. л. бальзамічний оцет, сіль крупна, орегано
  • 3 ст. л. оливкова олія
  • 1 ч. л. мед

Як застосовувати

Маринувати 5-7 годин.

Для яловичини на сковороді

  • 1 ст. л. винний оцет ⠀
  • 2 ст. л. соєвий соус
  • половина цибулини ⠀
  • 2 ст. л. оливкова олія
  • сіль, перець – за смаком ⠀

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