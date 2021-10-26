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Маринований перець з базиліком та часником – від цієї закуски важко відмовитися

Ірина Маслова
26 жовтня, 15:03
Ефектніше буде, якщо взяти перець різних кольорів. Кількість часнику та інші додаткові спеції ви регулюєте самі. Цю закуску можна подавати до м'яса або сиру

Що довше перці маринуватимуться, то краще – так стверджує автор цієї закуски Сахара Бохоськи. Тобто якщо захочете приготувати цю страву про запас, то сміливо ставте її в холодильник.

Ну й діставайте, коли захочеться підкреслити смак сиру чи м'яса. Болгарський перець взагалі чудово поєднується з будь-яким м'ясом. Ще маринований перець можна їсти з крекерами та оливками або просто покласти на бутерброд.

Маринований перець з базиліком та часником / Фото: www.bonappetit.com

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Маринований перець з базиліком та часником

Інгредієнти:

  • Болгарський перець різних кольорів – 1 кг
  • Свіжий базилік
  • Часник подрібнений – 3 зуб.
  • Оливкова олія – 100-150 г
  • Сіль, перець та інші спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Перець обсмажте на сухій сковороді приблизно 20 хвилин с усіх боків. Дайте охолонути. Очистіть шкірку і наріжте смужками.
  2. Перекладіть у миску і додайте гілочки базиліку, часник, олію, сіль і перемішайте. Дайте постояти за кімнатної температури не менше 1 години.
  3. Зверху викладіть листя базиліка безпосередньо перед подачею на стіл.

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