Маринований перець з базиліком та часником – від цієї закуски важко відмовитися

Що довше перці маринуватимуться, то краще – так стверджує автор цієї закуски Сахара Бохоськи. Тобто якщо захочете приготувати цю страву про запас, то сміливо ставте її в холодильник.
Ну й діставайте, коли захочеться підкреслити смак сиру чи м'яса. Болгарський перець взагалі чудово поєднується з будь-яким м'ясом. Ще маринований перець можна їсти з крекерами та оливками або просто покласти на бутерброд.
Маринований перець з базиліком та часником / Фото: www.bonappetit.com
Маринований перець з базиліком та часником
Інгредієнти:
- Болгарський перець різних кольорів – 1 кг
- Свіжий базилік
- Часник подрібнений – 3 зуб.
- Оливкова олія – 100-150 г
- Сіль, перець та інші спеції – за смаком
Як приготувати:
- Перець обсмажте на сухій сковороді приблизно 20 хвилин с усіх боків. Дайте охолонути. Очистіть шкірку і наріжте смужками.
- Перекладіть у миску і додайте гілочки базиліку, часник, олію, сіль і перемішайте. Дайте постояти за кімнатної температури не менше 1 години.
- Зверху викладіть листя базиліка безпосередньо перед подачею на стіл.
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