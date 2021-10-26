Маринований перець з базиліком та часником – від цієї закуски важко відмовитися

Що довше перці маринуватимуться, то краще – так стверджує автор цієї закуски Сахара Бохоськи. Тобто якщо захочете приготувати цю страву про запас, то сміливо ставте її в холодильник.

Ну й діставайте, коли захочеться підкреслити смак сиру чи м'яса. Болгарський перець взагалі чудово поєднується з будь-яким м'ясом. Ще маринований перець можна їсти з крекерами та оливками або просто покласти на бутерброд.

Маринований перець з базиліком та часником / Фото: www.bonappetit.com

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Маринований перець з базиліком та часником

Інгредієнти:

Болгарський перець різних кольорів – 1 кг

Свіжий базилік

Часник подрібнений – 3 зуб.

Оливкова олія – 100-150 г

Сіль, перець та інші спеції – за смаком

Як приготувати: