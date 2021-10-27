М'ясо під соковитою шубою в духовці – рецепт-свято на вечерю

Якщо маєте час, м'ясо перед запіканням можна замаринувати. У рецепті від vilkinpro є майонез. Він може бути домашнім або замініть його натуральним йогуртом зі спеціями. Щоб м'ясо було соковитіше, обов'язково відбийте його у харчовій плівці.

М'ясо під шубою в духовці

М'ясо під шубою в духовці / Фото: instagram.com/vilkinpro/

М'ясо під шубою в духовці / Фото: instagram.com/vilkinpro/

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Інгредієнти:

Свинина (корейка) – 400 г

Картопля – 2 шт.

Цибуля зелена – 3 шт.

Цибуля ріпчаста, помідор – по 1 шт.

Майонез – 50 г

Печериці – 150 г

Сир твердий – 100 г

Олія – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати: