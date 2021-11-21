Не знаєте, куди подіти гарбуз – приготуйте чудову запіканку на рикоті

Для початку – рикоту можна приготувати вдома, вона нічим не поступається магазинній. Щоб отримати смачне гарбузове пюре, овоч краще запекти.
Запіканка виходить дуже ніжною та смачною. Якщо буде бажання посилити її аромат, візьміть трохи кориці.
Гарбузова запіканка на рикоті / Фото: instagram.com/narisovano/
Фудблогерка narisovano рекомендує їсти її як у гарячому, так і в холодному вигляді. Навіть більше в холодному, так вона схожа за смаком на чизкейк.
Гарбузова запіканка на рикоті
Інгредієнти:⠀
- 100 г гарбузового пюре (запекти гарбуз);
- 250 г м'якої рикоти;
- 50 г цукру;
- 2 яйця;
- 200 мл теплого молока;
- 100 г манки;
- ванілін;
- 1 ч. л. розпушувача.
Як приготувати:
- Манку залити теплим молоком, перемішати та залишити на 20 хвилин.
- Гарбуз, рикоту та цукор збити у блендері.
- До маси додати яйця, перемішати. Додати ванілін та розпушувач, перемішати.
- Влити молоко з манкою, перемішати.
- Форму змастити олією, вилити тісто.
- Поставити заздалегідь розігріту до 160 градусів духовку на середній рівень. На нижній рівень поставити деко з водою.
- Запікати 40 хвилин. Дати трохи постояти у вимкненій духовці з відкритими дверцятами.⠀