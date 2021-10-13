Ніжна основа, повітряна начинка та ароматні яблука – як приготувати баварський торт

Баварський яблучний торт поки не увійшов до списку найвідомішої випічки з яблуками, але в своїй країні його люблять дуже. Це не просто звичайний пиріг або торт, це потрійне задоволення. Адже між пісочним хрустким коржем і яблуками розміщується ніжна сирна начинка. Сир варто ретельно перетерти або замінити крем-сиром.
Баварський яблучний торт
Баварський яблучний торт / Фото: instagram.com/kuchennewzlotyiupadki/
Баварський яблучний торт - рецепт / Фото: instagram.com/ctkitchen/
Інгредієнти:
- Борошно – 140 г
- Цукор – 35 г
- Вершкове масло – 120 г
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
Для начинки:
- Сир – 230 г
- Цукор – 50 г
- Яйце – 2 шт.
- Яблука – 5-6 шт.
- Кориця – 2 ч. л.
- Мигдаль (пелюстки) – за смаком
Як приготувати:
- Борошно просіяти, змішати з цукром. Перетерти з вершковим маслом кімнатної температури і розподілити по формі, змащеній вершковим маслом. Тісто поставити в холодильник.
- Сир ретельно перетерти, додати яйця і 1 ч. л. кориці. Перебити блендером.
- Яблука очистити і нарізати скибочками, перемішати з цукром і корицею. За бажанням скропити лимонним соком.
- Начинку викласти на тісто, зверху – яблука по колу. Посипати корицею (за бажанням) і мигдалем.
- Випікати за 220 градусів 10 хвилин, потім за 180 градусів – 25 хвилин.