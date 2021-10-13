Ніжна основа, повітряна начинка та ароматні яблука – як приготувати баварський торт

Баварський яблучний торт поки не увійшов до списку найвідомішої випічки з яблуками, але в своїй країні його люблять дуже. Це не просто звичайний пиріг або торт, це потрійне задоволення. Адже між пісочним хрустким коржем і яблуками розміщується ніжна сирна начинка. Сир варто ретельно перетерти або замінити крем-сиром.

Баварський яблучний торт

Баварський яблучний торт / Фото: instagram.com/kuchennewzlotyiupadki/

Баварський яблучний торт - рецепт / Фото: instagram.com/ctkitchen/

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Інгредієнти:

Борошно – 140 г

Цукор – 35 г

Вершкове масло – 120 г

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Для начинки:

Сир – 230 г

Цукор – 50 г

Яйце – 2 шт.

Яблука – 5-6 шт.

Кориця – 2 ч. л.

Мигдаль (пелюстки) – за смаком

Як приготувати:

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