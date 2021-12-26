Ніжне куряче філе по-італійськи – воно тушкується з томатами у власному соку

Це ще одна цікава та максимально проста варіяція приготування курячого філе.

На відміну від курки Маренго, яка тушкується з грибами та білим вином, для курячого філе по-італійськи потрібні томати у власному соку або помідори.

Куряче філе по-італійськи / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

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Філе можна нарізати або обсмажувати цілим. Тоді час приготування збільшиться.

Автори рецепта kitchen_kulinars пропонують подавати курку з будь-яким гарніром, але добре до неї підійдуть спагеті.

Курячі грудинки по-італійськи

Інгредієнти:

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Курячі грудинки, томати у власному соку – по 400 г

Часник – 3 зуб.

Італійські трави

Свіжа петрушка

Сіль, інші спеції – за смаком

Як приготувати: