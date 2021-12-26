Ніжне куряче філе по-італійськи – воно тушкується з томатами у власному соку

Це ще одна цікава та максимально проста варіяція приготування курячого філе.
На відміну від курки Маренго, яка тушкується з грибами та білим вином, для курячого філе по-італійськи потрібні томати у власному соку або помідори.
Куряче філе по-італійськи / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/
Філе можна нарізати або обсмажувати цілим. Тоді час приготування збільшиться.
Автори рецепта kitchen_kulinars пропонують подавати курку з будь-яким гарніром, але добре до неї підійдуть спагеті.
Курячі грудинки по-італійськи
Інгредієнти:
- Курячі грудинки, томати у власному соку – по 400 г
- Часник – 3 зуб.
- Італійські трави
- Свіжа петрушка
- Сіль, інші спеції – за смаком
Як приготувати:
- Грудку нарізати на тонкі шматочки, посипати сіллю та сумішшю італійських трав.
- На сковороду налити трохи олії. Обсмажити грудинку з двох боків до напівготовності, потім прибрати на тарілку.
- Дрібно нарізати часник, обсмажити на тій же сковорідці. Влити томати у власному соку або дрібно нарізані помідори. Тушкувати, постійно помішуючи, 2-3 хвилини.
- Додати італійські трави, повернути курячі грудинки. Тушкувати під кришкою до повної готовності.
- Прикрасити зеленню петрушки.