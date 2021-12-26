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Ніжне куряче філе по-італійськи – воно тушкується з томатами у власному соку

Ірина Маслова
26 грудня, 18:28
Весь процес відбувається у сковороді. Курка спочатку обсмажується зі спеціями, потім повертається до трохи протушкованих помідорів у власному соку. Їх можна замінити свіжими

Це ще одна цікава та максимально проста варіяція приготування курячого філе.

На відміну від курки Маренго, яка тушкується з грибами та білим вином, для курячого філе по-італійськи потрібні томати у власному соку або помідори.

Куряче філе по-італійськи / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

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Філе можна нарізати або обсмажувати цілим. Тоді час приготування збільшиться.

Автори рецепта kitchen_kulinars пропонують подавати курку з будь-яким гарніром, але добре до неї підійдуть спагеті.

Курячі грудинки по-італійськи

Інгредієнти:

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  • Курячі грудинки, томати у власному соку – по 400 г
  • Часник – 3 зуб.
  • Італійські трави
  • Свіжа петрушка
  • Сіль, інші спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Грудку нарізати на тонкі шматочки, посипати сіллю та сумішшю італійських трав.
  2. На сковороду налити трохи олії. Обсмажити грудинку з двох боків до напівготовності, потім прибрати на тарілку.
  3. Дрібно нарізати часник, обсмажити на тій же сковорідці. Влити томати у власному соку або дрібно нарізані помідори. Тушкувати, постійно помішуючи, 2-3 хвилини.
  4. Додати італійські трави, повернути курячі грудинки. Тушкувати під кришкою до повної готовності.
  5. Прикрасити зеленню петрушки.