Оджахурі – справжня сімейна страва з Грузії, яку легко приготувати

Це коли хочеться зібрати за столом усю родину, смачно нагодувати, тоді готується оджахурі. Тим паче в перекладі з грузинської оджахурі означає сімейне, сім'я.

Якщо ще одне надбання Грузії – чкмерулі – готується виключно з курки, то оджахурі – це свинина, картопля та багато місцевих спецій.

Оджахурі з яловичиною / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Реклама

Добре, якщо у вас є кеци, сковорода з глини. Якщо такої немає, то потрібні глиняні горщики.

Краще, якщо м'ясо наріжеться невеликими шматками і маринуватиметься в спеціях та червоному сухому вині щонайменше 3 години.

У рецепті від mikhail_gluzskiy оджахурі готується в чавунній сковороді та використовується яловичина, яку можна замінити не надто жирною свининою.

Реклама

Оджахурі з яловичиною

Оджахурі з яловичиною / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Інгредієнти:

Яловичина (шия) – 500 г

Картопля – 5 шт. (середніх)

Цибуля – 1 шт.

Помідори – 2 шт. (середніх)

Часник – 2-3 зубчики

Сіль, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, паприка, аджика – за смаком

Олія

Кінза

Як приготувати:

Реклама