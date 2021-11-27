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Оджахурі – справжня сімейна страва з Грузії, яку легко приготувати

Ірина Маслова
27 листопада, 15:10
Основні інгредієнти – це картопля та свинина з помірною жирністю, а також грузинські спеції та свіжа кінза. Ідеально, якщо м'ясо вдасться замаринувати у сухому червоному вині

Це коли хочеться зібрати за столом усю родину, смачно нагодувати, тоді готується оджахурі. Тим паче в перекладі з грузинської оджахурі означає сімейне, сім'я.

Якщо ще одне надбання Грузії – чкмерулі – готується виключно з курки, то оджахурі – це свинина, картопля та багато місцевих спецій.

Оджахурі з яловичиною / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

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Добре, якщо у вас є кеци, сковорода з глини. Якщо такої немає, то потрібні глиняні горщики.

Краще, якщо м'ясо наріжеться невеликими шматками і маринуватиметься в спеціях та червоному сухому вині щонайменше 3 години.

У рецепті від mikhail_gluzskiy оджахурі готується в чавунній сковороді та використовується яловичина, яку можна замінити не надто жирною свининою.

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Оджахурі з яловичиною

Оджахурі з яловичиною / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Інгредієнти:

  • Яловичина (шия) – 500 г
  • Картопля – 5 шт. (середніх)
  • Цибуля – 1 шт.
  • Помідори – 2 шт. (середніх)
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Сіль, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, паприка, аджика – за смаком
  • Олія
  • Кінза

Як приготувати:

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  1. М'ясо нарізати невеликими шматками і на олії обсмажити майже до готовності. Прибрати зі сковороди.
  2. Картоплю нарізати невеликими часточками, додати олії та обсмажити картоплю.
  3. Цибулю порізати тонко півкільцями, додати до напівготової картоплі та обсмажити.
  4. М'ясо повернути на сковороду, перемішати, додати подрібнений часник, спеції, посолити.
  5. З помідорів зняти шкірку, нарізати часточками і викласти зверху на сковорідку. Накрити кришкою і тушкувати близько 5-7 хвилин.
  6. Подавати, посипавши нарізаною зеленню.