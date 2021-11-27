Оджахури – самое настоящее семейное блюдо из Грузии, которое легко приготовить

Это когда хочется собрать за столом всю семью, вкусно накормить, то тогда готовится оджахури. Тем более что в переводе с грузинского оджахури означает семейное, семья.
Если еще одно достояние Грузии – чкмерули – готовится исключительно из курицы, то оджахури – это свинина, картофель и много местных специй.
Оджахури с говядиной / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/
Отлично, если у вас есть кеци, сковорода из глины. Если такой нет, то нужны глиняные горшки.
Лучше, если мясо нарежется небольшими кусками и будет мариноваться в специях и красном сухом вине минимум 3 часа.
В рецепте от mikhail_gluzskiy оджахури готовится в чугунной сковороде и используется говядина, которую можно заменить не слишком жирной свининой.
Оджахури с говядиной
Оджахури с говядиной / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/
Ингредиенты:
- Говядина (шея) – 500 г
- Картофель – 5 шт. (средних)
- Лук – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт. (средних)
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Соль, хмели-сунели, уцхо-сунели, паприка, аджика – по вкусу
- Растительное масло
- Кинза
Как приготовить:
- Мясо нарезать небольшими кусками и на растительном масле обжарить почти до готовности. Убрать со сковороды.
- Картофель нарезать небольшими дольками, добавить растительного масла и обжарить картофель.
- Лук порезать тонко полукольцами, добавить к полуготовому картофелю и обжарить.
- Мясо вернуть на сковороду, перемешать, добавить измельченный чеснок, специи, посолить.
- С помидоров снять кожицу, порезать дольками и выложить сверху на сковородку. Накрыть крышкой и тушить около 5-7 минут.
- Подавать, посыпав крупно нарезанной зеленью.