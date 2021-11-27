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Оджахури – самое настоящее семейное блюдо из Грузии, которое легко приготовить

Ирина Маслова
27 ноября, 15:10
Основные ингредиенты – это картофель и свинина с умеренной жирностью, а также грузинские специи и свежая кинза. Идеально, если мясо удастся замариновать в сухом красно вине

Это когда хочется собрать за столом всю семью, вкусно накормить, то тогда готовится оджахури. Тем более что в переводе с грузинского оджахури означает семейное, семья.

Если еще одно достояние Грузии – чкмерули – готовится исключительно из курицы, то оджахури – это свинина, картофель и много местных специй.

Оджахури с говядиной / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

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Отлично, если у вас есть кеци, сковорода из глины. Если такой нет, то нужны глиняные горшки.

Лучше, если мясо нарежется небольшими кусками и будет мариноваться в специях и красном сухом вине минимум 3 часа.

В рецепте от mikhail_gluzskiy оджахури готовится в чугунной сковороде и используется говядина, которую можно заменить не слишком жирной свининой.

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Оджахури с говядиной

Оджахури с говядиной / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Ингредиенты:

  • Говядина (шея) – 500 г
  • Картофель – 5 шт. (средних)
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт. (средних)
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Соль, хмели-сунели, уцхо-сунели, паприка, аджика – по вкусу
  • Растительное масло
  • Кинза

Как приготовить:

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  1. Мясо нарезать небольшими кусками и на растительном масле обжарить почти до готовности. Убрать со сковороды.
  2. Картофель нарезать небольшими дольками, добавить растительного масла и обжарить картофель.
  3. Лук порезать тонко полукольцами, добавить к полуготовому картофелю и обжарить.
  4. Мясо вернуть на сковороду, перемешать, добавить измельченный чеснок, специи, посолить.
  5. С помидоров снять кожицу, порезать дольками и выложить сверху на сковородку. Накрыть крышкой и тушить около 5-7 минут.
  6. Подавать, посыпав крупно нарезанной зеленью.