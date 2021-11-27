Оджахури – самое настоящее семейное блюдо из Грузии, которое легко приготовить

Это когда хочется собрать за столом всю семью, вкусно накормить, то тогда готовится оджахури. Тем более что в переводе с грузинского оджахури означает семейное, семья.

Если еще одно достояние Грузии – чкмерули – готовится исключительно из курицы, то оджахури – это свинина, картофель и много местных специй.

Оджахури с говядиной / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

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Отлично, если у вас есть кеци, сковорода из глины. Если такой нет, то нужны глиняные горшки.

Лучше, если мясо нарежется небольшими кусками и будет мариноваться в специях и красном сухом вине минимум 3 часа.

В рецепте от mikhail_gluzskiy оджахури готовится в чугунной сковороде и используется говядина, которую можно заменить не слишком жирной свининой.

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Оджахури с говядиной

Оджахури с говядиной / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Ингредиенты:

Говядина (шея) – 500 г

Картофель – 5 шт. (средних)

Лук – 1 шт.

Помидоры – 2 шт. (средних)

Чеснок – 2-3 зубчика

Соль, хмели-сунели, уцхо-сунели, паприка, аджика – по вкусу

Растительное масло

Кинза

Как приготовить:

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