Омлет і гречка з яблуками – несподівані, але смачні поєднання до сніданку

Не тільки каша, а й запіканки та як інгредієнт у салатах – ось, де ще можна використовувати гречку. А ще вона дуже смачна з яблуками і невеликою кількістю меду. І якщо ви жодного разу не готували яблучний омлет, то варто спробувати. Зрозуміло, що він нагадує шарлотку, тільки без борошна.
Гречка з яблуками
Гречка з яблуками / Фото: instagram.com/domik_rukodelia_sweets/
Омлет і гречка з яблуками - рецепти до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні
Інгредієнти:
- відварена гречка – 100 г;
- яблуко – 1 шт.;
- журавлина сушена або родзинки – 15 г;
- вершкове масло – за бажанням;
- кориця, мед – за смаком.
Як приготувати:
- Яблука нарізати, злегка обсмажити на вершковому маслі. Додати до відвареної гречки.
- До каші додати журавлину або попередньо замочені родзинки. Прикрасити медом і корицею.
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Омлет з яблуками
Омлет з яблуками / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- яблуко – 1-2 шт. (невеликих);
- вершкове масло;
- кориця, цукор – за смаком.
Як приготувати:
- Яблука очистити, нарізати шматочками і обсмажити на вершковому маслі. Залишити в сковороді.
- Яйця збити, за бажанням додати цукор. Залити сумішшю яблука і смажити до готовності. Прикрасити корицею.