Омлет у духовці до сніданку – рецепти з ковбасою, сиром і овочами

Приготувати омлет у духовці – це трохи більше за часом, ніж посмажити на сковороді. Але це все дрібниця, адже таким чином ми отримуємо повітряний омлет. Його можна зробити із сиром, овочами, ковбасою чи з усім цим разом. Тобто варіянтів поліпшити і посилити за ситістю омлет існує чимало. Словом, вибирайте кращий для вас рецепт і смачного.
Омлет з овочами і сиром
Яйця для омлету потрібно збивати до однорідності, а не до появи піни / Фото: instagram.com/sashka.cookie/
Рецепти омлетів у духовці / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/
Інгредієнти
- лаваш – 200 г;
- яйця – 4 шт.;
- молоко – 100 мл;
- помідор, перець болгарський;
- моцарела – за смаком;
- спеції, зелень – за смаком.
Спосіб приготування
- Лаваш нарізати на смужки, трохи обсмажити на олії.
- Помідор, перець нарізати, додати до лавашу. Викласти в змащену олією форму.
- Яйця збити з молоком, посолити, поперчити. Залити сумішшю з яєць овочі з лавашем.
- Натерти сир і присипати омлет.
- Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів.
Омлет із сиром і ковбасою
Омлет з сиром і ковбасою / Фото: instagram.com/shumakovairyna/
Інгредієнти
- яйця – 6 шт.;
- молоко – 100 мл;
- сир твердий – 50 г;
- ковбаса або шинка – 70 г;
- сіль, спеції – за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця перемішати з молоком, не збивати. Додати спеції.
- Форму змастити вершковим маслом.
- Вилити суміш у форму, заповнивши її на 2/3, бо омлет підніматиметься.
- Додати нарізану ковбасу, зверху притрусити тертим сиром.
- Випікати за температури 190-200 градусів у режимі верх-низ 20-25 хвилин.
Омлет-суфле з пармезаном (або з іншим сиром)
Омлет-суфле з сиром / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/
Інгредієнти
- яйця – 4 шт.;
- сметана – 100 г;
- пармезан тертий – 50 г;
- вершкове масло – 20 г;
- сіль – щіпка;
- чорний перець – за смаком;
- мускатний горіх – на кінчику ножа.
Спосіб приготування ⠀
- Яйця збити міксером разом зі сметаною, тертим пармезаном, розм'якшеним вершковим маслом і приправами.
- Залити суміш у змащену маслом форму і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності (близько 25-35 хвилин).