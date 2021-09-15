Омлет у духовці до сніданку – рецепти з ковбасою, сиром і овочами

Приготувати омлет у духовці – це трохи більше за часом, ніж посмажити на сковороді. Але це все дрібниця, адже таким чином ми отримуємо повітряний омлет. Його можна зробити із сиром, овочами, ковбасою чи з усім цим разом. Тобто варіянтів поліпшити і посилити за ситістю омлет існує чимало. Словом, вибирайте кращий для вас рецепт і смачного.

Омлет з овочами і сиром

Яйця для омлету потрібно збивати до однорідності, а не до появи піни / Фото: instagram.com/sashka.cookie/

Рецепти омлетів у духовці / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/

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Інгредієнти

лаваш – 200 г;

яйця – 4 шт.;

молоко – 100 мл;

помідор, перець болгарський;

моцарела – за смаком;

спеції, зелень – за смаком.

Спосіб приготування

Лаваш нарізати на смужки, трохи обсмажити на олії. Помідор, перець нарізати, додати до лавашу. Викласти в змащену олією форму. Яйця збити з молоком, посолити, поперчити. Залити сумішшю з яєць овочі з лавашем. Натерти сир і присипати омлет. Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів.

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Омлет із сиром і ковбасою

Омлет з сиром і ковбасою / Фото: instagram.com/shumakovairyna/

Інгредієнти

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яйця – 6 шт.;

молоко – 100 мл;

сир твердий – 50 г;

ковбаса або шинка – 70 г;

сіль, спеції – за смаком.

Спосіб приготування

Яйця перемішати з молоком, не збивати. Додати спеції. Форму змастити вершковим маслом. Вилити суміш у форму, заповнивши її на 2/3, бо омлет підніматиметься. Додати нарізану ковбасу, зверху притрусити тертим сиром. Випікати за температури 190-200 градусів у режимі верх-низ 20-25 хвилин.

Омлет-суфле з пармезаном (або з іншим сиром)

Омлет-суфле з сиром / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Інгредієнти

яйця – 4 шт.;

сметана – 100 г;

пармезан тертий – 50 г;

вершкове масло – 20 г;

сіль – щіпка;

чорний перець – за смаком;

мускатний горіх – на кінчику ножа.

Спосіб приготування ⠀

Яйця збити міксером разом зі сметаною, тертим пармезаном, розм'якшеним вершковим маслом і приправами. Залити суміш у змащену маслом форму і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності (близько 25-35 хвилин).

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