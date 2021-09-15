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Омлет у духовці до сніданку – рецепти з ковбасою, сиром і овочами

Ірина Маслова
15 вересня, 07:01
За рахунок того, що ці омлети випікаються, на виході вони повітряні та соковиті. Замість ковбаси можна взяти шинку або бекон, а сир зверху забезпечить золотисту скоринку

Приготувати омлет у духовці – це трохи більше за часом, ніж посмажити на сковороді. Але це все дрібниця, адже таким чином ми отримуємо повітряний омлет. Його можна зробити із сиром, овочами, ковбасою чи з усім цим разом. Тобто варіянтів поліпшити і посилити за ситістю омлет існує чимало. Словом, вибирайте кращий для вас рецепт і смачного.

Омлет з овочами і сиром

Яйця для омлету потрібно збивати до однорідності, а не до появи піни / Фото: instagram.com/sashka.cookie/

Рецепти омлетів у духовці / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/

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Інгредієнти

  • лаваш – 200 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • помідор, перець болгарський;
  • моцарела – за смаком;
  • спеції, зелень – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Лаваш нарізати на смужки, трохи обсмажити на олії.
  2. Помідор, перець нарізати, додати до лавашу. Викласти в змащену олією форму.
  3. Яйця збити з молоком, посолити, поперчити. Залити сумішшю з яєць овочі з лавашем.
  4. Натерти сир і присипати омлет.
  5. Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів.

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Омлет із сиром і ковбасою

Омлет з сиром і ковбасою / Фото: instagram.com/shumakovairyna/

Інгредієнти

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  • яйця – 6 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • сир твердий – 50 г;
  • ковбаса або шинка – 70 г;
  • сіль, спеції – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Яйця перемішати з молоком, не збивати. Додати спеції.
  2. Форму змастити вершковим маслом.
  3. Вилити суміш у форму, заповнивши її на 2/3, бо омлет підніматиметься.
  4. Додати нарізану ковбасу, зверху притрусити тертим сиром.
  5. Випікати за температури 190-200 градусів у режимі верх-низ 20-25 хвилин.

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Омлет-суфле з пармезаном (або з іншим сиром)

Омлет-суфле з сиром / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Інгредієнти

  • яйця – 4 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • пармезан тертий – 50 г;
  • вершкове масло – 20 г;
  • сіль – щіпка;
  • чорний перець – за смаком;
  • мускатний горіх – на кінчику ножа.

Спосіб приготування ⠀

  1. Яйця збити міксером разом зі сметаною, тертим пармезаном, розм'якшеним вершковим маслом і приправами.
  2. Залити суміш у змащену маслом форму і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності (близько 25-35 хвилин).

П'ять рецептів ніжних запіканок із яєць зібрані тут.