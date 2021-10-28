Печиво "Пальці відьми" на Геловін – рецепт найстрашнішої випічки

Історія замовчує, хто і коли поділився рецептом цього практично анатомічного печива. Мабуть, це одна з найяскравіших до Геловіна серед іншої страхітливої випічки.
Фудблогерка та авторка рецепта – gusto_story – пише, що "пальці" добре збільшуються під час випікання і це варто врахувати при розкочуванні тіста.
Печиво "Пальці Відьми" / Фото: instagram.com/gusto_story/
Печиво "Пальці відьми" на Геловін
Інгредієнти:
- 180 г вершкового масла;
- 120 г цукрової пудри;
- 1 яйце;
- 300 г борошна + на розкочування;
- 1 ч. л. розпушувача;
- цедра 1 апельсина;
- ванілін, щіпка солі;
- шоколад та мигдаль для прикраси.
Як приготувати:
- Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером із щіпкою солі, цукровою пудрою та ваніллю. Маса має посвітлішати.
- Вбийте яйце, додайте дрібно натерту цедру апельсина і ще раз добре збийте.
- Просійте борошно з розпушувачем і швидко замісіть нелипке пісочне тісто. Загорніть у плівку і приберіть на 1 годину в холодильник.
- Потім, відщипуючи від тіста по невеликому шматочку, скачайте його в тонку ковбаску завдовжки з палець, перекладіть на пергамент і зробіть 2 заглиблення, щоб зробити "фаланги". Ножем зробіть невеликі надрізи ("зморшки"), а мигдаль буде "нігтем".
- Випікайте разом із мигдалем у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин до рум'яного кольору.
- Дайте трохи охолонути, вийміть мигдаль із заглиблення, трохи наповніть його розтопленим шоколадом і поверніть назад.
- "Зморшки" можна зробити за допомогою пензлика та какао.