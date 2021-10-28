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Печиво "Пальці відьми" на Геловін – рецепт найстрашнішої випічки

Ірина Маслова
28 жовтня, 16:11
Це печиво максимально пісочне та ніжне водночас. У якості "нігтя" – мигдаль, "зморшки" можна позначити за допомогою какао

Історія замовчує, хто і коли поділився рецептом цього практично анатомічного печива. Мабуть, це одна з найяскравіших до Геловіна серед іншої страхітливої випічки.

Фудблогерка та авторка рецепта – gusto_story – пише, що "пальці" добре збільшуються під час випікання і це варто врахувати при розкочуванні тіста.

Печиво "Пальці Відьми" / Фото: instagram.com/gusto_story/

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Печиво "Пальці відьми" на Геловін

Інгредієнти:

  • 180 г вершкового масла;
  • 120 г цукрової пудри;
  • 1 яйце;
  • 300 г борошна + на розкочування;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • цедра 1 апельсина;
  • ванілін, щіпка солі;
  • шоколад та мигдаль для прикраси.

Як приготувати:

  1. Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером із щіпкою солі, цукровою пудрою та ваніллю. Маса має посвітлішати.
  2. Вбийте яйце, додайте дрібно натерту цедру апельсина і ще раз добре збийте.
  3. Просійте борошно з розпушувачем і швидко замісіть нелипке пісочне тісто. Загорніть у плівку і приберіть на 1 годину в холодильник.
  4. Потім, відщипуючи від тіста по невеликому шматочку, скачайте його в тонку ковбаску завдовжки з палець, перекладіть на пергамент і зробіть 2 заглиблення, щоб зробити "фаланги". Ножем зробіть невеликі надрізи ("зморшки"), а мигдаль буде "нігтем".
  5. Випікайте разом із мигдалем у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин до рум'яного кольору.
  6. Дайте трохи охолонути, вийміть мигдаль із заглиблення, трохи наповніть його розтопленим шоколадом і поверніть назад.
  7. "Зморшки" можна зробити за допомогою пензлика та какао.

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