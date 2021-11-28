Розсипчасті та в міру солодкі – рецепт рогаликів ругелах, які обожнюють в Ізраїлі

Важко знайти бодай одну пекарню в Ізраїлі, де, крім усього іншого, не лежали б гарно рогалики ругелах. Їх у цій країні люблять. Євреї в інших країнах навчили місцевих випікати їх.

Щодо начинки, то тут можна розгулятися – родзинки, горіхи, фініки, кориця, сушені ягоди.

Рогалики ругелах / Фото: cooking.nytimes.com

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У рецепті від The New York Times використовується абрикосовий або малиновий джем, кориця та горіхи.

Взявши до уваги світову карту випічки та порівнявши її різними представниками, можна дійти до висновку: ругелах однозначно виграють у плані термінів зберігання.

Наприклад, найсмачніші мальтійські пиріжки пастіці краще з'їсти одразу. А рогалики з Ізраїлю можуть зберігатися у герметичному контейнері до місяця.

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Рогалики ругелах з джемом

Для тіста:

120 г холодного вершкового сиру;

8 ст. л. несолоного вершкового масла;

250 г універсального борошна;

дрібка солі.

Для начинки:

150 г малинового або абрикосового джему;

2 ст. л. цукру;

половина ч. л. меленої кориці;

100 г подрібнених горіхів;

50 г сушених ягід;

120 г подрібненого шоколаду.

Для глазурі:

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1 велике яйце;

1 ч. л. холодної води;

2 ст. л. цукру.

Як приготувати: