Рецепт домашнього сиру "Філадельфія": економія – мінімум 100 гривень

Усе почалося з помилки, як це часто буває з видатними гастрономічними винаходами. Американець Вільям Лоуренс, у середині 19-го століття, дуже хотів приготувати Ньошатель. Це французький сир, який вимагає довгої витримки і дозрівання.

Але було припущено помилки – так світ отримав сир "Філадельфію". Він сподобався місцевим жителям, і Лоуренс налагодив масове його виробництво.

Сир "Філадельфія" / Фото: instagram.com/povod.dly.radosti/

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Чизкейки, суші та й просто на хліб – "Філадельфія" ніколи нічого не зіпсує. З інгредієнтів, наведених нижче, вийде трохи більше 400 г "Філадельфії". Якщо ви навчилися готувати рикоту вдома, то настав час і для американського вершкового сиру.

Сир "Філадельфія" – рецепт

Інгредієнти:

Сметана (не менше 20%) – 400 г

Грецький йогурт – 500 мл

Лимонний сік – 1 ч. л.

Сіль – щіпка

Як приготувати:

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У глибокій мисці з'єднати йогурт, додати сметану жирністю не менше 20%, лимонний сік і сіль. Збити міксером не більше 1 хвилини. Друшляк розмістити над глибокою ємністю, вистелити трьома шарами марлі, на марлю – щільну тканину. Вилити через сито сметанно-йогуртову суміш. Накрити тарілкою і поставити вантаж. Прибрати в холодильник на 12 годин. Зняти вантаж, перекласти сир у ємність.

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