Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Їжа

Рецепт домашнього сиру "Філадельфія": економія – мінімум 100 гривень

Ірина Маслова
7 жовтня, 16:37
Потрібна жирна сметана, натуральний йогурт і трохи соку лимона. Після з'єднання інгредієнтів сироватка з майбутньою "Філадельфією" має стекти, на це потрібно 10-12 годин

Усе почалося з помилки, як це часто буває з видатними гастрономічними винаходами. Американець Вільям Лоуренс, у середині 19-го століття, дуже хотів приготувати Ньошатель. Це французький сир, який вимагає довгої витримки і дозрівання.

Але було припущено помилки – так світ отримав сир "Філадельфію". Він сподобався місцевим жителям, і Лоуренс налагодив масове його виробництво.

Сир "Філадельфія" / Фото: instagram.com/povod.dly.radosti/

Реклама

Чизкейки, суші та й просто на хліб – "Філадельфія" ніколи нічого не зіпсує. З інгредієнтів, наведених нижче, вийде трохи більше 400 г "Філадельфії". Якщо ви навчилися готувати рикоту вдома, то настав час і для американського вершкового сиру.

Сир "Філадельфія" – рецепт

Інгредієнти:

  • Сметана (не менше 20%) – 400 г
  • Грецький йогурт – 500 мл
  • Лимонний сік – 1 ч. л.
  • Сіль – щіпка

Як приготувати:

Реклама
  1. У глибокій мисці з'єднати йогурт, додати сметану жирністю не менше 20%, лимонний сік і сіль. Збити міксером не більше 1 хвилини.
  2. Друшляк розмістити над глибокою ємністю, вистелити трьома шарами марлі, на марлю – щільну тканину. Вилити через сито сметанно-йогуртову суміш.
  3. Накрити тарілкою і поставити вантаж. Прибрати в холодильник на 12 годин. Зняти вантаж, перекласти сир у ємність.

Читайте також:

Реклама