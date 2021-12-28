Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Кульки-жульєни – не тільки смачна вечеря, а й цілком святкова закуска

Ірина Маслова
28 грудня, 17:20
Потрібні курка, яка попередньо відварюється, гриби та сир. У цьому рецепті він копчений. З маси формуються кульки і обсмажуються в панірувальних сухарях

Для більшості поєднання курка-гриби-сир – найкраще, що може бути. Ці кульки-жульєни варто приготувати не лише на вечерю. Вони можуть стати оригінальною гарячою закускою на Новий рік.

У рецепті від olesya_mar4enk є копчений сир. Можна взяти будь-який інший. Ну й зелень. Вона змішується з відвареною куркою та обсмаженими з цибулею грибами.

Кульки-жульєни / Фото: instagram.com/olesya_mar4enko

Реклама

Кульки-жульєни – рецепт

Інгредієнти:

  • по 200 г відвареної курки, свіжих грибів;
  • 1 цибулина;
  • 150 г копченого сиру;
  • зелень, спеції;
  • 1 ст. л. майонезу;
  • яйце, панірувальні сухарі.

Як приготувати:

  1. Відварену курку дрібно нарізати.
  2. Гриби та цибулю нарізати дрібно та обсмажити 5-7 хвилин. Остудити.
  3. Сир натерти, змішати з куркою, цибулею та грибами. Додати майонез та подрібнену зелень, ще раз перемішати.
  4. Сформувати кульки, обваляти в яйці, потім – у сухарях.
  5. Обсмажити в олії до золотавого кольору. Викласти на паперові рушники.