Шарики-жюльены – не только отличный ужин, но и вполне праздничная закуска

Для большинства сочетание курица-грибы-сыр – лучшее, что может быть. Эти шарики-жюльены стоит приготовить не только на ужин. Они могут стать оригинальной горячей закуской на Новый год.

В рецепте от olesya_mar4enk есть копченый сыр. Можно взять любой другой. Ну и зелень. Она смешивается с отварной курицей и обжаренными с луком грибами.

Шарики-жюльены / Фото: instagram.com/olesya_mar4enko

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Шарики-жюльены – рецепт

Ингредиенты:

по 200 г отварной курицы, свежих грибов;

1 луковица;

150 г копченого сыра;

зелень, специи;

1 ст. л. майонеза;

яйцо, панировочные сухари.

Как приготовить: