Шарики-жюльены – не только отличный ужин, но и вполне праздничная закуска

Для большинства сочетание курица-грибы-сыр – лучшее, что может быть. Эти шарики-жюльены стоит приготовить не только на ужин. Они могут стать оригинальной горячей закуской на Новый год.
В рецепте от olesya_mar4enk есть копченый сыр. Можно взять любой другой. Ну и зелень. Она смешивается с отварной курицей и обжаренными с луком грибами.
Шарики-жюльены / Фото: instagram.com/olesya_mar4enko
Шарики-жюльены – рецепт
Ингредиенты:
- по 200 г отварной курицы, свежих грибов;
- 1 луковица;
- 150 г копченого сыра;
- зелень, специи;
- 1 ст. л. майонеза;
- яйцо, панировочные сухари.
Как приготовить:
- Отварную курицу мелко нарезать.
- Грибы и лук нарезать мелко и обжарить в течение 5-7 минут. Остудить.
- Сыр натереть, смешать с курицей, луком и грибами. Добавить майонез и измельченную зелень, еще раз перемешать.
- Сформировать шарики, обвалять в яйце, потом – в сухарях.
- Обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Выложить на бумажные полотенца.