Сирно-часниковий хліб – готується за 30 хвилин і не сохне кілька днів

Хліб буває різним. Буває максимально сирним, а буває сирно-часниковим. Цей рецепт від кулінарного каналу Gözde Yemek Tarifleri дуже швидко реалізується.
Поки тісто трохи підходить у теплому місці, ви займаєтеся начинкою. Коли він випікається, можна подумати, з чим його подати. Це може бути улюблений салат або просто овочева нарізка.
Сирно-часниковий хліб / Фото: Gözde Yemek Tarifleri
Сирно-часниковий хліб
Інгредієнти:
- 20 г цукру;
- 5 г дріжджів;
- 200 мл молока;
- 240 г борошна;
- щіпка солі, кмину;
- 20 мл оливкової олії;
- 5 зубчиків часнику;
- 40 мл вершкового масла;
- 30 г вершкового сиру;
- 140 г твердого сиру;
- 80 г фети.
Як приготувати:
- З'єднати тепле молоко, цукор, дріжджі, сіль, оливкову олію та ввести борошно. Замісити тісто і залишити під плівкою у теплому місці.
- Пропустити через прес часник, додати вершковий сир та залити розтопленим вершковим маслом. Перемішати.
- Розкачати тісто у тонкий пласт. Перенести на застелене пергаментом деко. Викласти начинку, зверху посипати подрібненою фетою та твердим сиром. Приправити кмином.
- Випікати 25 хвилин за 180 градусів.