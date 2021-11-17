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Сирно-часниковий хліб – готується за 30 хвилин і не сохне кілька днів

Ірина Маслова
17 листопада, 17:02
Для замісу тіста потрібна дрібка сухих дріжджів. Для начинки, окрім часнику, візьміть твердий сир, вершковий та фету. Прикрасити можна кмином або насінням льону

Хліб буває різним. Буває максимально сирним, а буває сирно-часниковим. Цей рецепт від кулінарного каналу Gözde Yemek Tarifleri дуже швидко реалізується.

Поки тісто трохи підходить у теплому місці, ви займаєтеся начинкою. Коли він випікається, можна подумати, з чим його подати. Це може бути улюблений салат або просто овочева нарізка.

Сирно-часниковий хліб / Фото: Gözde Yemek Tarifleri

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Сирно-часниковий хліб

Інгредієнти:

  • 20 г цукру;
  • 5 г дріжджів;
  • 200 мл молока;
  • 240 г борошна;
  • щіпка солі, кмину;
  • 20 мл оливкової олії;
  • 5 зубчиків часнику;
  • 40 мл вершкового масла;
  • 30 г вершкового сиру;
  • 140 г твердого сиру;
  • 80 г фети.

Як приготувати:

  1. З'єднати тепле молоко, цукор, дріжджі, сіль, оливкову олію та ввести борошно. Замісити тісто і залишити під плівкою у теплому місці.
  2. Пропустити через прес часник, додати вершковий сир та залити розтопленим вершковим маслом. Перемішати.
  3. Розкачати тісто у тонкий пласт. Перенести на застелене пергаментом деко. Викласти начинку, зверху посипати подрібненою фетою та твердим сиром. Приправити кмином.
  4. Випікати 25 хвилин за 180 градусів.