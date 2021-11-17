Сирно-часниковий хліб – готується за 30 хвилин і не сохне кілька днів

Хліб буває різним. Буває максимально сирним, а буває сирно-часниковим. Цей рецепт від кулінарного каналу Gözde Yemek Tarifleri дуже швидко реалізується.

Поки тісто трохи підходить у теплому місці, ви займаєтеся начинкою. Коли він випікається, можна подумати, з чим його подати. Це може бути улюблений салат або просто овочева нарізка.

Сирно-часниковий хліб / Фото: Gözde Yemek Tarifleri

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Сирно-часниковий хліб

Інгредієнти:

20 г цукру;

5 г дріжджів;

200 мл молока;

240 г борошна;

щіпка солі, кмину;

20 мл оливкової олії;

5 зубчиків часнику;

40 мл вершкового масла;

30 г вершкового сиру;

140 г твердого сиру;

80 г фети.

Як приготувати: