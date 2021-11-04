Тришарова закуска із сала – потрібні часник, кріп і трохи паприки

По-перше, це красиво: біле ароматне сало з часником, потім шар з кропом і з паприкою. По-друге, це все вважають ідеальним серед усього, що покращує смак сала.

Готується закуска швидко, рецепт від каналу "Смачно та просто" розрахований на 1 кілограм солоного продукту. Зрозуміло, що пропорції можна міняти.

Тришарова закуска із сала / Фото: Вкусно и полезно

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Тож якщо ви звикли готувати сало в пакеті зі спеціями, то час розширювати горизонти.

Тришарове сало – рецепт

Інгредієнти:

Солоне сало – 1 кг

Свіжий кріп – 30 г

Часник – 4 зуб.

Молота паприка – 1 ч. л.

Як приготувати:

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