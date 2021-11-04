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Тришарова закуска із сала – потрібні часник, кріп і трохи паприки

Ірина Маслова
4 листопада, 13:00
Для цієї закуски необов'язково хороше сало з прошарком, підійде недороге. Його потрібно пропустити через м'ясорубку, до кожної частини додати часник, паприку, кріп і потім з'єднати

По-перше, це красиво: біле ароматне сало з часником, потім шар з кропом і з паприкою. По-друге, це все вважають ідеальним серед усього, що покращує смак сала.

Готується закуска швидко, рецепт від каналу "Смачно та просто" розрахований на 1 кілограм солоного продукту. Зрозуміло, що пропорції можна міняти.

Тришарова закуска із сала / Фото: Вкусно и полезно

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Тож якщо ви звикли готувати сало в пакеті зі спеціями, то час розширювати горизонти.

Тришарове сало – рецепт

Інгредієнти:

  • Солоне сало – 1 кг
  • Свіжий кріп – 30 г
  • Часник – 4 зуб.
  • Молота паприка – 1 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Сало пропустити через м'ясорубку, поділити на три рівні частини.
  2. В одну частину додати пропущений через прес часник, в іншу – кріп, у третю – паприку. Кожну частину ретельно перемішати.
  3. Застелити харчовою плівкою контейнер і по черзі викласти кожен шар сала, добре утрамбовуючи.
  4. Затягнути плівкою та відправити в холодильник на кілька годин.