Смачніше шарлотки – як спекти корнуельський яблучний пиріг

Корнуельський пиріг – це барвистий і навіть святковий спосіб використати вже не соковиті яблука. Улюблена шарлотка, яку, до речі, можна зробити на основі підсохлого білого хліба, – більше буденна.
А коли потрібно прикрасити стіл гідним та ароматним пирогом, зробіть цей.
Корнуельський яблучний пиріг
Він виходить пишним, бо збиті білки акуратно вмішуються в тісто. Ще потрібно трохи сметани та вершкового масла.
Яблука почистіть і наріжте великими скибочками, вони викладаються по колу. Зверху, перед випіканням, посипте пиріг коричневим цукром або корицею. Ну й що більше буде яблук, то соковитішим пиріг вийде.
Рецепт від фудблогерки angelinagavrilova_cake.
Корнуельський яблучний пиріг
Інгредієнти:
- вершкове масло – 220 г;
- цукор – 150 г;⠀
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 100 г;
- борошно – 250 г;
- пакетик розпушувача;
- ванільний цукор – 2 пакетики.
- яблука – 4 шт.
Як приготувати:
- Білки відокремити від жовтків. Розтоплене вершкове масло з'єднати з цукром і ванільним цукром, збити.
- По одному ввести жовтки, підмішати сметану. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, збити до однорідного стану.
- Білки збити до міцних піків. Акуратно вмішати в тісто шляхом складання. Тісто викласти у змащену форму. Дно можна застелити пергаментним папером.
- Яблука очистити, звільнити від насіння, порізати тонкими скибочками. Встромити в тісто по колу опуклим боком угору, щільно одна до одну по всій поверхні пирога. Посипати коричневим цукром або корицею.
- Випікати приблизно 45-50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
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