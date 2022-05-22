Смачніше шарлотки – як спекти корнуельський яблучний пиріг

Корнуельський пиріг – це барвистий і навіть святковий спосіб використати вже не соковиті яблука. Улюблена шарлотка, яку, до речі, можна зробити на основі підсохлого білого хліба, – більше буденна.

А коли потрібно прикрасити стіл гідним та ароматним пирогом, зробіть цей.

Корнуельський яблучний пиріг

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Він виходить пишним, бо збиті білки акуратно вмішуються в тісто. Ще потрібно трохи сметани та вершкового масла.

Яблука почистіть і наріжте великими скибочками, вони викладаються по колу. Зверху, перед випіканням, посипте пиріг коричневим цукром або корицею. Ну й що більше буде яблук, то соковитішим пиріг вийде.

Рецепт від фудблогерки angelinagavrilova_cake.

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Корнуельський яблучний пиріг

Корнуельський яблучний пиріг

Інгредієнти:

вершкове масло – 220 г;

цукор – 150 г;⠀

яйця – 3 шт.;

сметана – 100 г;

борошно – 250 г;

пакетик розпушувача;

ванільний цукор – 2 пакетики.

яблука – 4 шт.

Як приготувати:

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Білки відокремити від жовтків. Розтоплене вершкове масло з'єднати з цукром і ванільним цукром, збити. По одному ввести жовтки, підмішати сметану. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, збити до однорідного стану. Білки збити до міцних піків. Акуратно вмішати в тісто шляхом складання. Тісто викласти у змащену форму. Дно можна застелити пергаментним папером. Яблука очистити, звільнити від насіння, порізати тонкими скибочками. Встромити в тісто по колу опуклим боком угору, щільно одна до одну по всій поверхні пирога. Посипати коричневим цукром або корицею. Випікати приблизно 45-50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Спробуйте ніжні булочки "Будинку Паркерів", тісто для них піднімається лише за один раз.