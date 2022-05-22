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Смачніше шарлотки – як спекти корнуельський яблучний пиріг

Ірина Маслова
22 травня, 14:37
Що більше ви використаєте яблук, то соковитішим буде пиріг. Яєчні білки вмішуються окремо, тому пиріг вийде пишним

Корнуельський пиріг – це барвистий і навіть святковий спосіб використати вже не соковиті яблука. Улюблена шарлотка, яку, до речі, можна зробити на основі підсохлого білого хліба, – більше буденна.

А коли потрібно прикрасити стіл гідним та ароматним пирогом, зробіть цей.

Корнуельський яблучний пиріг

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Він виходить пишним, бо збиті білки акуратно вмішуються в тісто. Ще потрібно трохи сметани та вершкового масла.

Яблука почистіть і наріжте великими скибочками, вони викладаються по колу. Зверху, перед випіканням, посипте пиріг коричневим цукром або корицею. Ну й що більше буде яблук, то соковитішим пиріг вийде.

Рецепт від фудблогерки angelinagavrilova_cake.

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Корнуельський яблучний пиріг

Корнуельський яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 220 г;
  • цукор – 150 г;⠀
  • яйця – 3 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • борошно – 250 г;
  • пакетик розпушувача;
  • ванільний цукор – 2 пакетики.
  • яблука – 4 шт.

Як приготувати:

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  1. Білки відокремити від жовтків. Розтоплене вершкове масло з'єднати з цукром і ванільним цукром, збити.
  2. По одному ввести жовтки, підмішати сметану. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, збити до однорідного стану.
  3. Білки збити до міцних піків. Акуратно вмішати в тісто шляхом складання. Тісто викласти у змащену форму. Дно можна застелити пергаментним папером.
  4. Яблука очистити, звільнити від насіння, порізати тонкими скибочками. Встромити в тісто по колу опуклим боком угору, щільно одна до одну по всій поверхні пирога. Посипати коричневим цукром або корицею.
  5. Випікати приблизно 45-50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

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