Яєчна запіканка із сосисками та овочами – цього сніданку вистачить надовго

По-перше, це чудова можливість смачно утилізувати вміст холодильника, який лежить без діла. По-друге, це величезний ситний сніданок, його можна зберігати в контейнері та розігріти за потребою.
У рецепті від Еatthis.com є печериці, цвітна капуста або броколі та болгарський перець. Але цим набором можна не обмежуватися.
Яєчна запіканка з овочами та сосисками / Фото: bellyfull.net
Запіканка із сосисками ризикує стати однією з ваших улюблених яєчних запіканок.
Яєчна запіканка із сосисками та овочами
Інгредієнти:
- 300 г сосисок;
- 12 яєць;
- 200 г нарізаних печериць;
- 100 г нарізаної зеленої цибулі;
- 100 г нарізаного болгарського перцю;
- 100 г броколі або цвітної капусти;
- 100 мл молока;
- 2 ч. л. сушеного чебрецю;
- 1 ч. л. часникового порошку;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Обсмажте сосиски на олії кілька хвилин. У цю ж сковороду додайте цибулю, перець та гриби. Готуйте близько шість-сім хвилин. Додайте капусту та обсмажте ще три хвилини.
- Збийте яйця, молоко, чебрець, часник, сіль та перець.
- Овочі та сосиски викладіть у змащену форму та залийте яєчною сумішшю.
- Випікайте 25 хвилин. Зберігати запіканку можна у герметичному контейнері в холодильнику чотири-п'ять днів.