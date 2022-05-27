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Яєчні кекси з цукіні – найсмачніший рецепт сніданку з Греції

Ірина Маслова
27 травня, 07:01
Якщо цукіні немає, використовуйте кабачки, попередньо віджавши їх від зайвої рідини. Рецепт підійде для тих, хто дотримується правильного харчування

Грецькі сніданки дуже схожі на те, що їмо вранці ми. Наприклад, дуже смачно використовують там підсохлий хліб, щоб отримати ніжний пудинг.

Щодо кабачків та цукіні, то це ходові овочі в грецькій кухні, які поступаються хіба що баклажанам.

Яєчні кекси з цукіні з Греції

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У цьому рецепті немає борошна, тісто для мафінів або кексів замішується на молоці. Використовується традиційна фета, але можна брати будь-який сир. Ці мафіни знайшли на сайті, присвяченому грецькій їжі, miakouppa.com.

Яєчні кекси з цукіні

Яєчні кекси з цукіні

Інгредієнти:

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  • 6 великих яєць;
  • 80 мл молока;
  • ½ ч. л. розпушувача;
  • сіль, перець, орегано, свіжий базилік;
  • 140 г натертих цукіні;
  • 40 г подрібненої фети або іншого сиру;
  • 1 ст. л. нарізаної зеленої цибулі.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Підготуйте форму для мафінів, добре змастивши її олією.
  2. Добре збийте яйця, доки вони не стануть світлими та пінистими. Додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте.
  3. Рівномірно розподіліть суміш по формах. Випікайте 25-30 хвилин.

І ще один рецепт дієтичних мафінів з кисломолочним сиром та родзинками знайдете в цьому матеріялі.