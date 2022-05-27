Яєчні кекси з цукіні – найсмачніший рецепт сніданку з Греції

Грецькі сніданки дуже схожі на те, що їмо вранці ми. Наприклад, дуже смачно використовують там підсохлий хліб, щоб отримати ніжний пудинг.
Щодо кабачків та цукіні, то це ходові овочі в грецькій кухні, які поступаються хіба що баклажанам.
Яєчні кекси з цукіні з Греції
У цьому рецепті немає борошна, тісто для мафінів або кексів замішується на молоці. Використовується традиційна фета, але можна брати будь-який сир. Ці мафіни знайшли на сайті, присвяченому грецькій їжі, miakouppa.com.
Яєчні кекси з цукіні
Яєчні кекси з цукіні
Інгредієнти:
- 6 великих яєць;
- 80 мл молока;
- ½ ч. л. розпушувача;
- сіль, перець, орегано, свіжий базилік;
- 140 г натертих цукіні;
- 40 г подрібненої фети або іншого сиру;
- 1 ст. л. нарізаної зеленої цибулі.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Підготуйте форму для мафінів, добре змастивши її олією.
- Добре збийте яйця, доки вони не стануть світлими та пінистими. Додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте.
- Рівномірно розподіліть суміш по формах. Випікайте 25-30 хвилин.
І ще один рецепт дієтичних мафінів з кисломолочним сиром та родзинками знайдете в цьому матеріялі.