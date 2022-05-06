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Грецький хлібний пудинг на сніданок – використовуються хліб або паски

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 травня, 07:01
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Це смачний спосіб вдало застосувати засохлий хліб або паски після свят. Перед запіканням заготівля має трохи настоятися
Хлібний пудинг з Греції на сніданок
Хлібний пудинг з Греції на сніданок / Фото: miakouppa.com

І ще один смачний спосіб позбутися черствого хліба або пасок, які не з'їли за свята. Один такий рецепт – ароматної шарлотки – вже публікували.

Тепер традиційний хлібний пудинг або запіканка з Греції. У цій країні для пудингу використовується пасхальний хліб цуреки.

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За бажання хліб можна нарізати на кубики й трохи підсушити в духовці. Смачнішою ця запіканка вийде, якщо залити її соусом у формі для запікання і залишити на 20-25 хвилин або взагалі на ніч.

Для аромату в соус додайте сік апельсина або лимона, цедру, корицю.

Рецепт із сайту miakouppa.com, присвяченого традиційній грецькій кухні.

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Грецький хлібний пудинг

Грецький хлібний пудинг
Грецький хлібний пудинг / Фото: miakouppa.com

Інгредієнти:

  • білий хліб або паска, нарізані кубиками;
  • 4 яйця;
  • 2 склянки молока;
  • 100 г цукру;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • вершкове масло.

Для соусу:

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  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 50 мл молока;
  • 100 г цукрової пудри;
  • сік апельсина або лимона.

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Як приготувати:

  1. Наріжте хліб або паски на кубики і злегка підсушіть у духовці. Викладіть у форму для запікання.
  2. Збийте яйця, молоко, цукор та ванільний цукор. Поступово вилийте це на хліб. Накрийте плівкою, залиште на 20 хвилин. Можна надовше.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте 40-45 хвилин, наприкінці приготування накрийте пудинг фольгою.
  4. За п'ять-десять хвилин до завершення приготування розтопіть вершкове масло та з'єднайте з молоком. Ретельно розмішайте.
  5. Додайте цукрову пудру та сік апельсина, збийте до однорідності.
  6. Подавайте хлібний пудинг теплим, збризкавши кожну порцію соусом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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