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Греческий хлебный пудинг на завтрак – используются хлеб или паски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 мая, 07:01
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Это вкусный способ удачно применить засохший хлеб или паски после праздников. Перед запеканием заготовка должна немного настояться
Хлебный пудинг из Греции на завтрак
Хлебный пудинг из Греции на завтрак / Фото: miakouppa.com

И еще один вкусный способ избавиться от черствого хлеба или пасок, которые не были съедены за праздники. Один такой рецепт – ароматной шарлотки – уже публиковали.

Теперь традиционный хлебный пудинг или запеканка из Греции. В этой стране для пудинга используется пасхальный хлеб цуреки.

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При желании хлеб можно нарезать на кубики и немного подсушить в духовке. Более вкусной эта запеканка получится, если залить ее соусом и оставить на 20-25 минут или вообще на ночь.

Для аромата в соус добавьте сок апельсина или лимона, цедру, корицу.

Рецепт с сайта miakouppa.com, посвященного традиционной греческой кухне.

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Греческий хлебный пудинг

Греческий хлебный пудинг
Греческий хлебный пудинг / Фото: miakouppa.com

Ингредиенты:

  • белый хлеб или паска, нарезанные кубиками;
  • 4 яйца;
  • 2 стакана молока;
  • 100 г сахара;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • сливочное масло.

Для соуса:

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  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 50 мл молока;
  • 100 г сахарной пудры;
  • сок апельсина или лимона.

Как сделать греческий хлеб с начинкой из феты или брынзы, узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Нарежьте хлеб или паски на кубики и слегка подсушите в духовке. Выложите в форму для запекания.
  2. Взбейте яйца, молоко, сахар и ванильный сахар. Равномерно вылейте на пудинг. Накройте пленкой, оставьте на 20 минут. Можно дольше.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте 40-45 минут, в конце приготовления накройте пудинг фольгой.
  4. За пять-десять минут до окончания приготовления растопите сливочное масло и соедините с молоком. Тщательно размешайте.
  5. Добавьте сахарную пудру и сок апельсина, взбейте до однородности.
  6. Подавайте хлебный пудинг теплым, сбрызнув соусом.

Как сделать булочки, которые замешиваются на картофельном отваре и пюре, узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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