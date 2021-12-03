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Сніданок у лаваші – у ньому смажаться яйця разом з помідорами та сиром

Ірина Маслова
3 грудня, 07:01
Склад того, що потрапить у лаваш, можна міняти. Якщо це буде відварена курка, то так ситніше. Коли лаваш потрапить на сковороду, його не потрібно скручувати, а надати форму конверта

Знайти країну, де б не було своєї особистої яєчні, – неможливо. У Франції її запікають із шинкою, а в Грузії додають волоські горіхи.

Цей варіянт більше підходить для тих, хто дотримується правильного харчування. Можна зробити такий сніданок насиченішим, додавши до помідорів та сиру відварену курку.

Яєчня з сиром та помідорами в лаваші / Фото: instagram.com/dietilogsistema_poxedeniya2021/

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У рецепті від dietilogsistema_poxedeniya2021 немає конкретної кількості продуктів, це відбувається інтуїтивно.

Яйця із сиром і помідорами в лаваші

Інгредієнти:

  • Лаваш
  • Помідори
  • Зелена цибуля
  • Сир твердий
  • Яйця
  • Сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

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  1. Лаваш змочити водою. Розігріти сковороду. Вирізати коло.
  2. Викласти на сковороду, посипати тертим сиром, зеленою цибулею та викласти помідори.
  3. Розбити яйця, скласти лаваш.
  4. Обсмажити під кришкою до рум'яності.