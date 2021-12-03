Сніданок у лаваші – у ньому смажаться яйця разом з помідорами та сиром

Знайти країну, де б не було своєї особистої яєчні, – неможливо. У Франції її запікають із шинкою, а в Грузії додають волоські горіхи.

Цей варіянт більше підходить для тих, хто дотримується правильного харчування. Можна зробити такий сніданок насиченішим, додавши до помідорів та сиру відварену курку.

Яєчня з сиром та помідорами в лаваші / Фото: instagram.com/dietilogsistema_poxedeniya2021/

Реклама

У рецепті від dietilogsistema_poxedeniya2021 немає конкретної кількості продуктів, це відбувається інтуїтивно.

Яйця із сиром і помідорами в лаваші

Інгредієнти:

Лаваш

Помідори

Зелена цибуля

Сир твердий

Яйця

Сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

Реклама