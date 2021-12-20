Смажена картопля плюс фарш – вийде ситна вечеря під дуже сирною скоринкою

Те, що запіканки, картопляні, сирні, м'ясні, – частий вибір для вечері пояснюється просто.

Це класний спосіб заощадити час та нагодувати всю сім'ю. Мало того, запіканки бувають такими цікавими, що їх не соромно поставити на святковий стіл.

Запіканка зі смаженою картоплею та фаршем / Фото: dans la cuisine de sou

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Як і цю, зі смаженою картоплею та фаршем. Останній може бути будь-яким, а от сиру для неї краще не шкодувати.

Рецепт взято у каналу Dans la cuisine de sou.

Запіканка зі смаженої картоплі з фаршем

Інгредієнти:

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1 кг картоплі;

400 г фаршу;

1 шт. цибуля;

2 зуб. часнику;

400 мл томатного соку;

1 шт. лаврове листя;

150-200 г моцарели;

100 г твердого сиру;

половина ч. л. гострого перцю;

сіль, перець, орегано, олія.

Як приготувати: