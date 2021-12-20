Смажена картопля плюс фарш – вийде ситна вечеря під дуже сирною скоринкою

Те, що запіканки, картопляні, сирні, м'ясні, – частий вибір для вечері пояснюється просто.
Це класний спосіб заощадити час та нагодувати всю сім'ю. Мало того, запіканки бувають такими цікавими, що їх не соромно поставити на святковий стіл.
Запіканка зі смаженою картоплею та фаршем / Фото: dans la cuisine de sou
Як і цю, зі смаженою картоплею та фаршем. Останній може бути будь-яким, а от сиру для неї краще не шкодувати.
Рецепт взято у каналу Dans la cuisine de sou.
Запіканка зі смаженої картоплі з фаршем
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 400 г фаршу;
- 1 шт. цибуля;
- 2 зуб. часнику;
- 400 мл томатного соку;
- 1 шт. лаврове листя;
- 150-200 г моцарели;
- 100 г твердого сиру;
- половина ч. л. гострого перцю;
- сіль, перець, орегано, олія.
Як приготувати:
- Картоплю нарізати півмісяцем. Обсмажити на олії 15 хвилин. Під час приготування посолити і поперчити за смаком. Додати гострий перець, орегано та перемішати.
- Перекласти картоплю у форму для запікання.
- У тій же сковороді обсмажити фарш з цибулею впродовж 3 хвилин. Влити томатний сік, додати сіль, перець та орегано. Пропустити часник через прес і додати до фаршу.
- Додати склянку води, лаврове листя та готувати під закритою кришкою 7 хвилин.
- Викласти фарш на картоплю та розподілити. Зверху викласти шматочки моцарели та тертий сир. Полити олією.
- Запікати 15 хвилин за 200 градусів.