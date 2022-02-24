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10 продуктов с очень длительным сроком хранения

Ирина Маслова
24 февраля, 11:51
Это значит, что их можно купить впрок, но при этом обращать внимание на условия хранения. Прежде всего это касается круп, кофе и чая

Знать о продуктах с большим и очень большим сроком хранения – это возможность купить их на будущее, даже по скидкам, и не волноваться, что они могут испортиться.

Практически все из этого списка рекомендуется взять в "тревожный чемоданчик".

Продукты с большим сроком хранения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Важно: все крупы, кофе, чай, какао требуют правильных условий хранения. Они не потерпят высокой влажности.

Хранить их лучше в заводской упаковке или в герметичной таре.

Мед храните в темном месте, это касается и растительного масла.

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10 продуктов с длительным сроком хранения

  • Овсянка;
  • Мед;
  • Макароны;
  • Бобовые;
  • Пшеничная крупа;
  • Рис;
  • Чай, кофе, какао;
  • Тушенка до 4-ех лет;
  • Топленое сливочное масло;
  • Сушеное мясо.