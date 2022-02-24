10 продуктів з дуже тривалим терміном зберігання

Знати про продукти з великим та дуже великим терміном зберігання – це можливість купити їх на майбутнє, навіть за знижками, і не хвилюватися, що вони можуть зіпсуватися.

Практично все з цього списку рекомендується взяти в "тривожну валізку".

Продукти з великим терміном зберігання / Фото: Колаж: Сьогодні

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Важливо: усі крупи, кава, чай, какао вимагають правильних умов зберігання. Вони не люблять високої вологості.

Зберігати їх краще в заводській упаковці або герметичній тарі.

Мед зберігайте у темному місці, це стосується й олії.

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10 продуктів з тривалим терміном зберігання