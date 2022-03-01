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Як приготувати домашню тушенину – найпростіший рецепт для свинини

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 березня, 14:31
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М'ясо потрібно нарізати великими шматками і залишити в солі на 15 хвилин. Усі інші спеції – лаврове листя та чорний перець – за смаком
Домашня тушенина
Домашня тушенина / Фото: Инстаграм

У домашніх умовах з м'яса можна приготувати чудову буженину або зробити тушенину про запас.

Ідеально, якщо м'ясо буде із жиром, він зробить його соковитішим. Кількість солі розрахована на один кілограм, її потрібна одна столова ложка.

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Як каже авторка рецепта Тетяна городниця, цю тушенину можна зберігати за кімнатної температури.

Домашня тушенина зі свинини

Інгредієнти на один кілограм м'яса:

  • свинина;
  • 1 ст. л. солі;
  • перець та інші спеції – за смаком.

Тут дізнаєтесь, як спекти домашню фокачу з італійськими сушеними травами.

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Як приготувати:

  1. Нарізати м'ясо середніми шматочками. Додати сіль, ретельно перемішати. Залишити на 15-20 хвилин.
  2. Прокип'ятити банки та кришки.
  3. Щільно розкласти м'ясо, але не під кришку.
  4. На дно каструлі покласти рушник та поставити банки. Накрити кришками.
  5. У каструлю налити воду та поставити на вогонь. Після закипання готувати тушенину впродовж 5 годин. За цей час додавати кип'ячену воду у каструлю.
  6. Закатати банки.

Тут дивіться процес приготування цієї тушенини.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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