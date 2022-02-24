Вугільна фокача – простий рецепт незвичайного та смачного домашнього хліба

Продовжуємо знайомитися з трендовим хлібом, який легко і просто спекти в домашніх умовах.
Про ніжний молочний хокайдо з Японії ми писали, цей рецепт італійський, його знайшли на сайті Мaverickbaking.com.
І саме італійці стали першими додавати у випічку активоване вугілля, що надає їй насичений чорний колір.
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Для цієї фокачі можна використовувати італійські трави, в'ялені помідори.
Вугільна фокача
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- 10 г солі;
- 1 ст. л. активованого вугілля;
- 7 г сухих дріжджів;
- 400 мл теплої води;
- 50 мл оливкової олії;
- розмарин, морська сіль, чорний перець – для посипання.
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Як приготувати:
- У борошно всипте сіль, вугільний порошок та дріжджі, перемішайте.
- Додайте воду та оливкову олію та добре перемішайте, доки у вас не вийде достатньо однорідне, вологе тісто.
- Накрийте миску харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці або за кімнатної температури на 1 годину.
- Змащеною оливковою олією рукою треба обім'яти тісто кілька разів. Накрийте плівкою та залиште її ще на 1 годину. За цей час тісто збільшиться вдвічі.
- Змастіть олією велике деко і викладіть на нього тісто. Сформуйте фокачу.
- Залиште підніматися ще на 1 годину та розігрійте духовку до 200 градусів.
- Пальцями зробіть отвори, полийте оливковою олією, посипте сіллю, розмарином та чорним перцем.
- Випікайте 25 хвилин. Дайте хлібу повністю охолонути на деку або у формі.