Вугільна фокача – простий рецепт незвичайного та смачного домашнього хліба

Уперше додавати активоване вугілля у випічку почали в Італії. Для цієї фокачі можна взяти італійські трави, в'ялені томати, сушений розмарин

Вугільна фокача / Фото: instagram.com/emelernalbant

Продовжуємо знайомитися з трендовим хлібом, який легко і просто спекти в домашніх умовах.

Про ніжний молочний хокайдо з Японії ми писали, цей рецепт італійський, його знайшли на сайті Мaverickbaking.com.

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І саме італійці стали першими додавати у випічку активоване вугілля, що надає їй насичений чорний колір.

Для цієї фокачі можна використовувати італійські трави, в'ялені помідори.

Вугільна фокача

Вугільна фокача / Фото: maverickbaking.com

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Інгредієнти:

500 г борошна;

10 г солі;

1 ст. л. активованого вугілля;

7 г сухих дріжджів;

400 мл теплої води;

50 мл оливкової олії;

розмарин, морська сіль, чорний перець – для посипання.

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Як приготувати:

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