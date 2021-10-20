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3 легких салата с рисом, которые захочется готовить не только к завтраку

Ирина Маслова
20 октября, 07:01
Если любите салаты на завтрак, то рисовые – сытный вариант. В них можно добавить консервированный тунец или ветчину, а усилить вкус болгарским перцем, помидорами или каперсами

Чтобы меньше тратить времени с утра, рис можно отварить накануне. Среди рецептов есть теплый салат, для него рис стоит слегка подогреть в микроволновке. Другие основные ингредиенты – это консервированные горбуша и тунец, ветчина, болгарский перец. Заправлять их можно майонезом или оливковым маслом. И возможно, эти салаты станут вашими любимыми этой осенью.

Салат с рисом, ветчиной и болгарским перцем

Салат с рисом, ветчиной и болгарским перцем / Фото: instagram.com/alinapiccina

Салаты с рисом к завтраку / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

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Ингредиенты:

  • рис – 300 г;
  • помидоры, сыр – по 150 г;
  • ветчина – 100 г;
  • горошек, кукуруза, черные оливки без косточек – по 80 г;
  • красный перец, желтый перец – по 75 г;
  • зеленый лук, соль, перец – по вкусу;
  • оливковое масло или майонез.

Как приготовить:

  1. Рис отварить и остудить, переложить в глубокую миску.
  2. Ветчину и овощи нарезать мелким кубиком, оливки – кружочками. Смешать все ингредиенты.
  3. Посолить, поперчить и заправить маслом или майонезом.
  4. Украсить зеленым луком.

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Теплый салат с рисом, тунцом и болгарским перцем

Рисовый салат с тунцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (одна порция):

  • рис – 50 г;
  • сладкий красный перец – половина;
  • тунец в масле – 50 г;
  • каперсы или свежий огурец – 5 шт.;
  • лист салата – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Рис отварить в подсоленной воде.
  2. Половину перца обжарить в течение семи минут на среднем огне. Снять кожицу и нарезать соломкой.
  3. Смешать теплый рис, перец, кусочки тунца, каперсы. Довести до вкуса солью и перцем.
  4. Выложить на салатный лист, украсить зеленью.

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Салат с рисом и горбушей

Салат с рисом и горбушей / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты:

  • горбуша консервированная, свежие огурцы, рис – по 200 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • майонез – 100 г;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Яйца и рис отварить. Выложить горбушу, убрать кости и размять вилкой. Соединить с рисом.
  2. К рису и рыбе добавить нарезанные яйца и огурцы.
  3. Заправить майонезом, посолить, поперчить.

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