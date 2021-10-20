3 легких салата с рисом, которые захочется готовить не только к завтраку

Чтобы меньше тратить времени с утра, рис можно отварить накануне. Среди рецептов есть теплый салат, для него рис стоит слегка подогреть в микроволновке. Другие основные ингредиенты – это консервированные горбуша и тунец, ветчина, болгарский перец. Заправлять их можно майонезом или оливковым маслом. И возможно, эти салаты станут вашими любимыми этой осенью.

Салат с рисом, ветчиной и болгарским перцем

Салат с рисом, ветчиной и болгарским перцем / Фото: instagram.com/alinapiccina

Салаты с рисом к завтраку / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Реклама

Ингредиенты:

рис – 300 г;

помидоры, сыр – по 150 г;

ветчина – 100 г;

горошек, кукуруза, черные оливки без косточек – по 80 г;

красный перец, желтый перец – по 75 г;

зеленый лук, соль, перец – по вкусу;

оливковое масло или майонез.

Как приготовить:

Рис отварить и остудить, переложить в глубокую миску. Ветчину и овощи нарезать мелким кубиком, оливки – кружочками. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить и заправить маслом или майонезом. Украсить зеленым луком.

Реклама

Теплый салат с рисом, тунцом и болгарским перцем

Рисовый салат с тунцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (одна порция):

рис – 50 г;

сладкий красный перец – половина;

тунец в масле – 50 г;

каперсы или свежий огурец – 5 шт.;

лист салата – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Реклама

Рис отварить в подсоленной воде. Половину перца обжарить в течение семи минут на среднем огне. Снять кожицу и нарезать соломкой. Смешать теплый рис, перец, кусочки тунца, каперсы. Довести до вкуса солью и перцем. Выложить на салатный лист, украсить зеленью.

Салат с рисом и горбушей

Салат с рисом и горбушей / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты:

горбуша консервированная, свежие огурцы, рис – по 200 г;

яйца – 4 шт.;

майонез – 100 г;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить: