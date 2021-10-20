3 легких салати з рисом, які захочеться готувати не тільки до сніданку

Щоб менше витрачати часу зранку, рис можна відварити напередодні. Серед рецептів є теплий салат, для нього рис треба злегка підігріти в мікрохвильовці. Інші основні інгредієнти – це консервовані горбуша і тунець, шинка, болгарський перець. Заправляти їх можна майонезом або оливковою олією. І можливо, ці салати стануть вашими улюбленими цієї осені.

Салат із рисом, шинкою і болгарським перцем

Салат з рисом, шинкою і болгарським перцем / Фото: instagram.com/alinapiccina

Салати з рисом до сніданку / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

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Інгредієнти:

рис – 300 г;

помідори, сир – по 150 г;

шинка – 100 г;

горошок, кукурудза, чорні оливки без кісточок – по 80 г;

червоний перець, жовтий перець – по 75 г;

зелена цибуля, сіль, перець – за смаком;

оливкова олія або майонез.

Як приготувати:

Рис відварити і остудити, перекласти в глибоку миску. Шинку і овочі нарізати дрібними кубиками, оливки – кружальцями. Змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити і заправити олією або майонезом. Прикрасити зеленою цибулею.

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Теплий салат із рисом, тунцем і болгарським перцем

Теплий салат з рисом, тунцем і болгарським перцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (одна порція):

рис – 50 г;

солодкий червоний перець – половина;

тунець – 50 г;

каперси або свіжий огірок – 5 шт.;

листя салату – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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Рис відварити в підсоленій воді. Половину перцю обсмажити впродовж семи хвилин на середньому вогні. Зняти шкірку і нарізати соломкою. Змішати теплий рис, перець, шматочки тунця, каперси. Довести до смаку сіллю і перцем. Викласти на салатне листя, прикрасити зеленню.

Салат із рисом і горбушею

Салат з рисом і горбушею / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти:

горбуша консервована, свіжі огірки, рис – по 200 г;

яйця – 4 шт.;

майонез – 100 г;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати: