3 разных рецепта для вареников с тыквой

Куда бы не попала тыква – это всегда красивый цвет, ну и вкус, который вы регулируете сами. Как и сырники с тыквой, вареники могут быть сладкими или солеными, все под настроение. Для каждого из рецептов ниже нужно будет подготовить пюре, то есть тыкву – запечь или натушить на сковороде.

Равиоли с тыквой и рикоттой

Равиоли с тыквой и рикоттой / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

Рецепты вареников с тыквой / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

мука – 200 г;

яйцо – 2 шт.

Для начинки:

мякоть тыквы – 300 г;

рикотта – 100 г;

измельченные листья базилика – 1 ст. л.;

соль, специи;

томатный соус, кедровые орехи – для подачи.

Как приготовить:

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Замесить эластичное тесто и убрать на 30 минут настояться. Тыкву запечь, измельчить и соединить с базиликом. Добавить специи. Раскатать тесто до 1 мм толщиной. Слепить равиоли. Варить в подсоленной воде две-три минуты. Подавать с томатным соусом и кедровыми орехами.

Вареники с тыквой

Вареники с тыквой / Фото: instagram.com/loverushka33/

Ингредиенты:

мука – 2 стакана;

вода – 1/2 стакана;

яйцо – 1 шт.;

соль – щепотка.

Для начинки:

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тертая тыква – 300 г;

карри, кардамон, кумин – по вкусу;

сметана, зелень – для подачи.

Как приготовить:

Просеять муку, вбить яйцо, добавить воду и соль, замесить тесто. Убрать в холодильник на 20 минут. Тыкву нарезать, потушить на растительном масле вместе со специями. Дать лишней влаге стечь. Слепить вареники и отварить в кипящей воде. Подавать со сметаной и зеленью.

Ленивые вареники из творога с тыквой

Вареники ленивые с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 300 г;

творог – 500 г;

сахар – 50 г;

яйцо – 2 шт.;

мука – 2 стакана;

корица, мускатный орех – по вкусу;

соль.

Как приготовить: