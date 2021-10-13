3 різних рецепти для вареників із гарбузом

Куди б не потрапив гарбуз – це завжди гарний колір, ну і смак, який ви регулюєте самі. Як і сирники з гарбузом, вареники можуть бути солодкими або солоними, усе під настрій. Для кожного з рецептів нижче потрібно підготувати пюре, гарбуз – запекти або натушкувати на сковороді.
Равіолі з гарбузом і рикотою
Равіолі з гарбузом і рикотою / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/
Рецепти вареників з гарбузом / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- борошно – 200 г;
- яйце – 2 шт.
Для начинки:
- м'якоть гарбуза – 300 г;
- рикота – 100 г;
- подрібнене листя базиліку – 1 ст. л.;
- сіль, спеції;
- томатний соус, кедрові горіхи – для подачі.
Як приготувати:
- Замісити еластичне тісто і прибрати на 30 хвилин настоятися.
- Гарбуз запекти, подрібнити і з'єднати з базиліком. Додати спеції.
- Розкачати тісто до 1 мм завтовшки. Зліпити равіолі.
- Варити в підсоленій воді дві-три хвилини. Подавати з томатним соусом і кедровими горіхами.
Вареники з гарбузом
Вареники з гарбузом / Фото: instagram.com/loverushka33/
Інгредієнти:
- борошно – 2 склянки;
- вода – 1/2 склянки;
- яйце – 1 шт.;
- сіль – щіпка.
Для начинки:
- тертий гарбуз – 300 г;
- карі, кардамон, зіра – за смаком;
- сметана, зелень – для подачі.
Як приготувати:
- Просіяти борошно, вбити яйце, додати воду та сіль, замісити тісто. Прибрати в холодильник на 20 хвилин.
- Гарбуз нарізати, натушкувати на олії разом зі спеціями. Дати зайвій волозі стекти.
- Зліпити вареники і відварити в киплячій воді.
- Подавати зі сметаною і зеленню.
Читайте також:
7 різних гарбузових супів, які ви, можливо, ще не готували
Ліниві вареники із сиру з гарбузом
Ліниві вареники із сиру з гарбузом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- гарбузове пюре – 300 г;
- сир – 500 г;
- цукор – 50 г;
- яйце – 2 шт.;
- борошно – 2 склянки;
- кориця, мускатний горіх – за смаком;
- сіль.
Як приготувати:
- Гарбуз нарізати, викласти зрізом вгору і запекти до м'якості. Відокремити м'якоть, потовкти в пюре.
- Сир, яйця, гарбузове пюре, цукор і спеції перемішати. Додаючи борошно, замісити тісто.
- Розділити тісто на частини, зліпити ліниві вареники.
- Варити у підсоленій киплячій воді.
- Подавати з коричневим цукром і сметаною.
Читайте також:
- Ризото з гарбузом – рецепт хітової страви сезону
- Сирники і запіканки з гарбузом – ідеї для сонячного сніданку
- Гарбузова каша з пшоном і оригінальний салат з яблуком і болгарським перцем – рецепти для сніданку
- Яєчня фламенко, салат з помідорами та печерицями та гарбузовий манник – 3 ідеї для сніданку