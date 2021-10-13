3 різних рецепти для вареників із гарбузом

Куди б не потрапив гарбуз – це завжди гарний колір, ну і смак, який ви регулюєте самі. Як і сирники з гарбузом, вареники можуть бути солодкими або солоними, усе під настрій. Для кожного з рецептів нижче потрібно підготувати пюре, гарбуз – запекти або натушкувати на сковороді.

Равіолі з гарбузом і рикотою

Равіолі з гарбузом і рикотою / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

Рецепти вареників з гарбузом / Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

борошно – 200 г;

яйце – 2 шт.

Для начинки:

м'якоть гарбуза – 300 г;

рикота – 100 г;

подрібнене листя базиліку – 1 ст. л.;

сіль, спеції;

томатний соус, кедрові горіхи – для подачі.

Як приготувати:

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Замісити еластичне тісто і прибрати на 30 хвилин настоятися. Гарбуз запекти, подрібнити і з'єднати з базиліком. Додати спеції. Розкачати тісто до 1 мм завтовшки. Зліпити равіолі. Варити в підсоленій воді дві-три хвилини. Подавати з томатним соусом і кедровими горіхами.

Вареники з гарбузом

Вареники з гарбузом / Фото: instagram.com/loverushka33/

Інгредієнти:

борошно – 2 склянки;

вода – 1/2 склянки;

яйце – 1 шт.;

сіль – щіпка.

Для начинки:

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тертий гарбуз – 300 г;

карі, кардамон, зіра – за смаком;

сметана, зелень – для подачі.

Як приготувати:

Просіяти борошно, вбити яйце, додати воду та сіль, замісити тісто. Прибрати в холодильник на 20 хвилин. Гарбуз нарізати, натушкувати на олії разом зі спеціями. Дати зайвій волозі стекти. Зліпити вареники і відварити в киплячій воді. Подавати зі сметаною і зеленню.

Ліниві вареники із сиру з гарбузом

Ліниві вареники із сиру з гарбузом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

гарбузове пюре – 300 г;

сир – 500 г;

цукор – 50 г;

яйце – 2 шт.;

борошно – 2 склянки;

кориця, мускатний горіх – за смаком;

сіль.

Як приготувати: