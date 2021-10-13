Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Їжа

3 різних рецепти для вареників із гарбузом

Ірина Маслова
13 жовтня, 07:01
Це равіолі з рикотою, які подаються з томатною пастою, ліниві вареники із сиром і просто вареники з гарбузовим пюре. Усе, крім равіолі, можна зробити солодким або солоним

Куди б не потрапив гарбуз – це завжди гарний колір, ну і смак, який ви регулюєте самі. Як і сирники з гарбузом, вареники можуть бути солодкими або солоними, усе під настрій. Для кожного з рецептів нижче потрібно підготувати пюре, гарбуз – запекти або натушкувати на сковороді.

Равіолі з гарбузом і рикотою

Равіолі з гарбузом і рикотою / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

Рецепти вареників з гарбузом / Фото: Инстаграм

Реклама

Інгредієнти:

  • борошно – 200 г;
  • яйце – 2 шт.

Для начинки:

  • м'якоть гарбуза – 300 г;
  • рикота – 100 г;
  • подрібнене листя базиліку – 1 ст. л.;
  • сіль, спеції;
  • томатний соус, кедрові горіхи – для подачі.

Як приготувати:

Реклама
  1. Замісити еластичне тісто і прибрати на 30 хвилин настоятися.
  2. Гарбуз запекти, подрібнити і з'єднати з базиліком. Додати спеції.
  3. Розкачати тісто до 1 мм завтовшки. Зліпити равіолі.
  4. Варити в підсоленій воді дві-три хвилини. Подавати з томатним соусом і кедровими горіхами.

Вареники з гарбузом

Вареники з гарбузом / Фото: instagram.com/loverushka33/

Інгредієнти:

  • борошно – 2 склянки;
  • вода – 1/2 склянки;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль – щіпка.

Для начинки:

Реклама
  • тертий гарбуз – 300 г;
  • карі, кардамон, зіра – за смаком;
  • сметана, зелень – для подачі.

Як приготувати:

  1. Просіяти борошно, вбити яйце, додати воду та сіль, замісити тісто. Прибрати в холодильник на 20 хвилин.
  2. Гарбуз нарізати, натушкувати на олії разом зі спеціями. Дати зайвій волозі стекти.
  3. Зліпити вареники і відварити в киплячій воді.
  4. Подавати зі сметаною і зеленню.

Читайте також:

Ліниві вареники із сиру з гарбузом

Ліниві вареники із сиру з гарбузом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • гарбузове пюре – 300 г;
  • сир – 500 г;
  • цукор – 50 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно – 2 склянки;
  • кориця, мускатний горіх – за смаком;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Гарбуз нарізати, викласти зрізом вгору і запекти до м'якості. Відокремити м'якоть, потовкти в пюре.
  2. Сир, яйця, гарбузове пюре, цукор і спеції перемішати. Додаючи борошно, замісити тісто.
  3. Розділити тісто на частини, зліпити ліниві вареники.
  4. Варити у підсоленій киплячій воді.
  5. Подавати з коричневим цукром і сметаною.

Читайте також:

Реклама