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3 рецепта итальянских инвольтини – изысканных рулетиков из курицы, говядины и баклажанов

Ирина Маслова
23 октября, 17:00
Это абсолютно универсальное блюдо, потому что это и первое, и второе в одном. Обычно инвольтини готовят из мяса, но очень популярные они из баклажанов с разными начинками, в основном – с сыром

Если многие думают, что итальянская кухня – это паста и пицца прежде всего, то некоторое заблуждение в этом есть. Итальянцы любят мясо. Много мяса. Чего стоит их невероятная поркетта, рулет-гигант из свинины.

Инвольтини же – красочная и сытная закуска, которую любят на юге Италии. Традиционно ее готовят из говядины или свинины.

Рецепты инвольтини - рулетов из Италии / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

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Овощная начинка обязательно должна быть видна, для большей зрелищности на тарелке. В этой подборке – разные инвольтини и они универсальные, то есть основное блюдо и гарнир в одном.

Что касается инвольтини с говядиной, то для начинки автор рецепта marusia_koltsova предлагает болгарский перец.

Для инвольтини с баклажанами, по рецепту foodie_colors, нужна будет рикотта – это идеально, но другой подобный сыр тоже вполне подойдет.

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Рулеты с курицей – рецепт редакционный, внутри – шпинат с грибами.

Инвольтини из курицы

Инвольтини из курицы / Фото: instagram.com/jakobwall.berlin/

Ингредиенты:

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  • Филе – 4 шт.
  • Шпинат – 300 г
  • Грибы – 200 г
  • Дижонская горчица – 3 ст. л.
  • Куриный бульон, оливковое масло, белое сухое вино – по 4 ст. л.
  • Измельченные сухари – 70 г
  • Петрушка, соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Филе нарезать вдоль пополам. Должно получиться восемь заготовок. Слегка отбить.
  2. Грибы обжарить со специями. Шпинат отварить в подсоленной воде в течение 3 минут. Слить воду, нарезать и смешать с горчицей.
  3. Начинку распределить по филе, сформировать инвольтини и скрепить шпажками. Выложить в форму для запекания.
  4. Соединить бульон, вино и оливковое масло. Полить этим соусом инвольтини. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.
  5. Измельченные сухари смешать с нарезанной петрушкой и посыпать рулеты.
  6. Запекать 30 минут при 180 градусах.

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Инвольтини из говядины

Инвольтини из говядины / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Ингредиенты:

  • Говяжий бекон или говяжьи отбивные – 8 шт.
  • Красный и желтый болгарский перец – по 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Сливочное масло, оливковое масло – по 1 ст. л.
  • Соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. Овощи нарезать тонкой длинной соломкой и обжарить на оливковом масле. Добавить соль, перец, специи.
  2. Мясо отбить, посолить и поперчить, намазать оливковым маслом. Можно слегка замариновать в любимых специях.
  3. В мясо завернуть овощную начинку и скрепить шпажками.
  4. Обжарить на сливочном масле на среднем огне до готовности.

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Инвольтини из баклажанов

Инвольтини из баклажанов / Фото: instagram.com/foodie_colors/

Ингредиенты:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Крем-сыр – 250 г
  • Панировочные сухари – 45 г
  • Лимонный сок, мед – по 1 ст. л.
  • Томатный соус – 400 г
  • Соль, перец – по 1 ч. л.
  • Пармезан – 3 ст. л.
  • Базилик

Как приготовить:

  1. Баклажаны нарезать на длинные полоски, посолить и поперчить. Запекать с двух сторон при 180 градусах по 15 минут.
  2. Томатный соус проварить с любимыми специями на слабом огне в течение 20 минут. Остудить.
  3. Для начинки смешать крем-сыр, панировочные сухари, соль, перец, мед, лимонный сок.
  4. На баклажаны выложить начинку и сформировать рулеты.
  5. В форму для запекания перелить томатный соус и выложить рулеты.
  6. Запекать 25 минут при 200 градусах.
  7. Украсить пармезаном и базиликом.

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