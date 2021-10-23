3 рецепта итальянских инвольтини – изысканных рулетиков из курицы, говядины и баклажанов

Если многие думают, что итальянская кухня – это паста и пицца прежде всего, то некоторое заблуждение в этом есть. Итальянцы любят мясо. Много мяса. Чего стоит их невероятная поркетта, рулет-гигант из свинины.
Инвольтини же – красочная и сытная закуска, которую любят на юге Италии. Традиционно ее готовят из говядины или свинины.
Рецепты инвольтини - рулетов из Италии / Фото: instagram.com/tavolartegusto/
Овощная начинка обязательно должна быть видна, для большей зрелищности на тарелке. В этой подборке – разные инвольтини и они универсальные, то есть основное блюдо и гарнир в одном.
Что касается инвольтини с говядиной, то для начинки автор рецепта marusia_koltsova предлагает болгарский перец.
Для инвольтини с баклажанами, по рецепту foodie_colors, нужна будет рикотта – это идеально, но другой подобный сыр тоже вполне подойдет.
Рулеты с курицей – рецепт редакционный, внутри – шпинат с грибами.
Инвольтини из курицы
Ингредиенты:
- Филе – 4 шт.
- Шпинат – 300 г
- Грибы – 200 г
- Дижонская горчица – 3 ст. л.
- Куриный бульон, оливковое масло, белое сухое вино – по 4 ст. л.
- Измельченные сухари – 70 г
- Петрушка, соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Филе нарезать вдоль пополам. Должно получиться восемь заготовок. Слегка отбить.
- Грибы обжарить со специями. Шпинат отварить в подсоленной воде в течение 3 минут. Слить воду, нарезать и смешать с горчицей.
- Начинку распределить по филе, сформировать инвольтини и скрепить шпажками. Выложить в форму для запекания.
- Соединить бульон, вино и оливковое масло. Полить этим соусом инвольтини. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.
- Измельченные сухари смешать с нарезанной петрушкой и посыпать рулеты.
- Запекать 30 минут при 180 градусах.
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Инвольтини из говядины
Ингредиенты:
- Говяжий бекон или говяжьи отбивные – 8 шт.
- Красный и желтый болгарский перец – по 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Сливочное масло, оливковое масло – по 1 ст. л.
- Соль, перец, специи
Как приготовить:
- Овощи нарезать тонкой длинной соломкой и обжарить на оливковом масле. Добавить соль, перец, специи.
- Мясо отбить, посолить и поперчить, намазать оливковым маслом. Можно слегка замариновать в любимых специях.
- В мясо завернуть овощную начинку и скрепить шпажками.
- Обжарить на сливочном масле на среднем огне до готовности.
Инвольтини из баклажанов
Ингредиенты:
- Баклажан – 2 шт.
- Крем-сыр – 250 г
- Панировочные сухари – 45 г
- Лимонный сок, мед – по 1 ст. л.
- Томатный соус – 400 г
- Соль, перец – по 1 ч. л.
- Пармезан – 3 ст. л.
- Базилик
Как приготовить:
- Баклажаны нарезать на длинные полоски, посолить и поперчить. Запекать с двух сторон при 180 градусах по 15 минут.
- Томатный соус проварить с любимыми специями на слабом огне в течение 20 минут. Остудить.
- Для начинки смешать крем-сыр, панировочные сухари, соль, перец, мед, лимонный сок.
- На баклажаны выложить начинку и сформировать рулеты.
- В форму для запекания перелить томатный соус и выложить рулеты.
- Запекать 25 минут при 200 градусах.
- Украсить пармезаном и базиликом.