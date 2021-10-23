3 рецепти італійських інвольтіні – вишуканих рулетиків з курки, яловичини і баклажанів

Якщо багато хто думає, що італійська кухня – це паста і піца насамперед, то певна омана в цьому є. Італійці люблять м'ясо. Багато м'яса. Чого варта їхня неймовірна поркета, рулет-гігант зі свинини.

Інвольтіні ж – барвиста і ситна закуска, яку люблять на півдні Італії. Традиційно її готують з яловичини або свинини.

Рецепти інвольтіні - рулетів з Італії / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

Реклама

Овочеву начинку обов'язково має бути видно, для більшої видовищності на тарілці. У цій добірці – різні інвольтіні й вони універсальні, тобто основна страва і гарнір в одному.

Щодо інвольтіні з яловичиною, то для начинки авторка рецепта marusia_koltsova пропонує болгарський перець.

Для інвольтіні з баклажанами за рецептом foodie_colors, потрібна буде рикота – це ідеально, але інший подібний сир теж цілком підійде.

Реклама

Рулети з куркою – рецепт редакційний, всередині – шпинат з грибами.

Інвольтіні з курки

Інвольтіні з курки / Фото: instagram.com/jakobwall.berlin/

Інгредієнти:

Реклама

Філе – 4 шт.

Шпинат – 300 г

Діжонська гірчиця – 3 ст. л.

Курячий бульйон, оливкова олія, біле сухе вино – по 4 ст. л.

Подрібнені сухарі – 70 г

Петрушка, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Філе нарізати уздовж навпіл. Має вийти вісім заготівель. Злегка відбити. Шпинат відварити в підсоленій воді впродовж 3 хвилин. Злити воду, нарізати і змішати з гірчицею. Начинку розподілити по філе, сформувати інвольтіні та скріпити шпажками. Викласти у форму для запікання. З'єднати бульйон, вино і оливкову олію. Полити цим соусом інвольтіні. Посолити, поперчити і додати спеції за смаком. Подрібнені сухарі змішати з нарізаною петрушкою і посипати рулети. Запікати 30 хвилин за 180 градусів.

Інвольтіні з яловичини

Інвольтіні з яловичини / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Інгредієнти:

Яловичий бекон або яловичі відбивні – 8 шт.

Червоний і жовтий болгарський перець – по 2 шт.

Морква – 2 шт.

Вершкове масло, оливкова олія – по 1 ст. л.

Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

Овочі нарізати тонкою довгою соломкою і обсмажити на оливковій олії. Додати сіль, перець, спеції. М'ясо відбити, посолити і поперчити, намазати оливковою олією. Можна злегка замаринувати в улюблених спеціях. У м'ясо загорнути овочеву начинку і скріпити шпажками. Обсмажити на вершковому маслі на середньому вогні до готовності.

Інвольтіні з баклажанів

Інвольтіні з баклажанів / Фото: instagram.com/foodie_colors/

Інгредієнти:

Баклажан – 2 шт.

Крем-сир – 250 г

Панірувальні сухарі – 45 г

Лимонний сік, мед – по 1 ст. л.

Томатний соус – 400 г

Сіль, перець – по 1 ч. л.

Пармезан – 3 ст. л.

Базилік

Як приготувати: