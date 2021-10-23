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3 рецепти італійських інвольтіні – вишуканих рулетиків з курки, яловичини і баклажанів

Ірина Маслова
23 жовтня, 17:00
Це абсолютно універсальна страва. Зазвичай інвольтіні готують з м'яса, але дуже популярні вони з баклажанів з різними начинками, здебільшого – із сиром

Якщо багато хто думає, що італійська кухня – це паста і піца насамперед, то певна омана в цьому є. Італійці люблять м'ясо. Багато м'яса. Чого варта їхня неймовірна поркета, рулет-гігант зі свинини.

Інвольтіні ж – барвиста і ситна закуска, яку люблять на півдні Італії. Традиційно її готують з яловичини або свинини.

Рецепти інвольтіні - рулетів з Італії / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

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Овочеву начинку обов'язково має бути видно, для більшої видовищності на тарілці. У цій добірці – різні інвольтіні й вони універсальні, тобто основна страва і гарнір в одному.

Щодо інвольтіні з яловичиною, то для начинки авторка рецепта marusia_koltsova пропонує болгарський перець.

Для інвольтіні з баклажанами за рецептом foodie_colors, потрібна буде рикота – це ідеально, але інший подібний сир теж цілком підійде.

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Рулети з куркою – рецепт редакційний, всередині – шпинат з грибами.

Інвольтіні з курки

Інвольтіні з курки / Фото: instagram.com/jakobwall.berlin/

Інгредієнти:

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  • Філе – 4 шт.
  • Шпинат – 300 г
  • Діжонська гірчиця – 3 ст. л.
  • Курячий бульйон, оливкова олія, біле сухе вино – по 4 ст. л.
  • Подрібнені сухарі – 70 г
  • Петрушка, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Філе нарізати уздовж навпіл. Має вийти вісім заготівель. Злегка відбити.
  2. Шпинат відварити в підсоленій воді впродовж 3 хвилин. Злити воду, нарізати і змішати з гірчицею.
  3. Начинку розподілити по філе, сформувати інвольтіні та скріпити шпажками. Викласти у форму для запікання.
  4. З'єднати бульйон, вино і оливкову олію. Полити цим соусом інвольтіні. Посолити, поперчити і додати спеції за смаком.
  5. Подрібнені сухарі змішати з нарізаною петрушкою і посипати рулети.
  6. Запікати 30 хвилин за 180 градусів.

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Інвольтіні з яловичини

Інвольтіні з яловичини / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Інгредієнти:

  • Яловичий бекон або яловичі відбивні – 8 шт.
  • Червоний і жовтий болгарський перець – по 2 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Вершкове масло, оливкова олія – по 1 ст. л.
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Овочі нарізати тонкою довгою соломкою і обсмажити на оливковій олії. Додати сіль, перець, спеції.
  2. М'ясо відбити, посолити і поперчити, намазати оливковою олією. Можна злегка замаринувати в улюблених спеціях.
  3. У м'ясо загорнути овочеву начинку і скріпити шпажками.
  4. Обсмажити на вершковому маслі на середньому вогні до готовності.

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Інвольтіні з баклажанів

Інвольтіні з баклажанів / Фото: instagram.com/foodie_colors/

Інгредієнти:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Крем-сир – 250 г
  • Панірувальні сухарі – 45 г
  • Лимонний сік, мед – по 1 ст. л.
  • Томатний соус – 400 г
  • Сіль, перець – по 1 ч. л.
  • Пармезан – 3 ст. л.
  • Базилік

Як приготувати:

  1. Баклажани нарізати на довгі смужки, посолити і поперчити. Запікати з двох боків за 180 градусів по 15 хвилин.
  2. Томатний соус проварити з улюбленими спеціями на слабкому вогні впродовж 20 хвилин. Остудити.
  3. Для начинки мішати крем-сир, панірувальні сухарі, сіль, перець, мед, лимонний сік.
  4. На баклажани викласти начинку і сформувати рулети.
  5. У форму для запікання перелити томатний соус і викласти рулети.
  6. Запікати 25 хвилин за 200 градусів.
  7. Прикрасити пармезаном і базиліком.

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