Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

3 рецепта невероятного рождественского печенья

Ирина Маслова
4 января, 11:03
Это красивое и ароматное апельсиновое, нежные полумесяцы, они обваливаются в сахарной пудре и корице. И действительно огромное печенье, для которого нужны шоколадное драже и белый шоколад

Каждое из них настолько классное, что есть большая вероятность – вам захочется, чтобы все это попало к вам на рождественский стол. Апельсиновое и полумесяцы – быстрое печенье, с ним легко.

Огромное рождественское, из-за большого количества ингредиентов, чуть дольше замешивать. Но каждое из них выпекается не дольше 20 минут.

Рецепты печенья на Рождество-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Полумесяцы от bulka_s_kremom готовятся с добавлением миндальной муки.

Огромное рождественское печенье по рецепту tochno__vkusno дополняется разноцветным шоколадным драже.

А автор рецепта апельсинового печенья ann_ladygina предлагает испечь еще и лимонное. Вместо апельсина, соответственно, нужно брать лимон в тех же пропорциях.

Реклама

Если любите сочетание сладкого и солоноватого, то можно приготовить тягучее печенья с яблоками и соленой карамелью.

Апельсиновое рождественское печенье

Апельсиновое рождественское печенье / Фото: instagram.com/ann_ladygina

Ингредиенты:

Реклама
  • 200 г муки;
  • 1 яйцо;
  • цедра 1 апельсина (без белой прослойки);
  • 20 мл апельсинового сока;
  • 80 г сахара;
  • 60 г масла;
  • щепотка соли;
  • сахар, сахарная пудра дополнительно;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты смешать с измельченной апельсиновой цедрой. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут. Сформировать маленькие шарики, обвалять в сахаре, затем в сахарной пудре.
  2. Выложить на противень, печенье примет нужную форму само.
  3. Выпекать 18 минут при 180 градусах.

Читайте также:

Огромное рождественское печенье

Огромное рождественское печенье / Фото: instagram.com/tochno__vkusno/

Ингредиенты:

  • 2 ст. муки;
  • по 2 ч. л. разрыхлителя, соды;
  • 1,5 ч. л. крупной соли;
  • 220 г сливочного масла, комнатной температуры
  • по 1 ст. коричневого сахара, сахара;
  • 2 ч. л. ванильного экстракта;
  • 2 больших яйца + 2 желтка;
  • 2 ст. смеси красного и зеленого шоколадного драже в глазури;
  • 2 ст. овсяных хлопьев;
  • 2 ст. крупно нарубленной соленой соломки;
  • раздробленные мятные леденцы, белый шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 175 градусов.
  2. Смешать муку, разрыхлитель, соду и соль. Отдельно смешать сливочное масло, коричневый сахар и сахар-песок, взбить миксером до легкой и пышной массы, около 3 минут.
  3. Вмешать ваниль, добавить по одному яйца и желтки, взбивая после каждого добавления. Всыпать мучную смесь и смешать на низкой скорости.
  4. Добавить шоколадное драже, овсяные хлопья, соломку, мятные леденцы и белый шоколад, перемешать ложкой. Набрать ложкой восемь порций теста, сформировать шарики и разложить их на расстоянии на 2 противнях.
  5. Прижать шарики ладонью, чтоб получились толстые диски.
  6. Выпекать, поменяв противни местами и поставив другой стороной в середине выпекания, пока печенье не станет по краям золотисто-коричневым и слегка не подрумянится в середине, 18-20 минут.
  7. Остудить на противнях в течение 1 минуты, затем переложить на решетку.

Читайте также:

Печенье полумесяцы

Печенье полумесяцы / Фото: instagram.com/bulka_s_kremom/

Ингредиенты:

  • 200 г муки;
  • 70 г сахара;
  • пакетик ванильного сахара;
  • 100 г миндальной муки;
  • 150 г мягкого сливочного масла;
  • 2 желтка.

Для посыпки:

  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • 1 ч. л. корицы.

Как приготовить:

  1. Муку просеять, сделать воронку, добавить остальные ингредиенты. Смешать с помощью насадки-крюка и потом руками довести до однородности.
  2. Сформировать несколько колбасок, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
  3. Нарезать на порции и сформировать полумесяцы.
  4. Выпекать при 180 градусах около 15 минут.
  5. Горячие полумесяцы посыпать сахарной пудрой с корицей.