3 рецепта невероятного рождественского печенья

Каждое из них настолько классное, что есть большая вероятность – вам захочется, чтобы все это попало к вам на рождественский стол. Апельсиновое и полумесяцы – быстрое печенье, с ним легко.

Огромное рождественское, из-за большого количества ингредиентов, чуть дольше замешивать. Но каждое из них выпекается не дольше 20 минут.

Рецепты печенья на Рождество-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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Полумесяцы от bulka_s_kremom готовятся с добавлением миндальной муки.

Огромное рождественское печенье по рецепту tochno__vkusno дополняется разноцветным шоколадным драже.

А автор рецепта апельсинового печенья ann_ladygina предлагает испечь еще и лимонное. Вместо апельсина, соответственно, нужно брать лимон в тех же пропорциях.

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Если любите сочетание сладкого и солоноватого, то можно приготовить тягучее печенья с яблоками и соленой карамелью.

Апельсиновое рождественское печенье

Апельсиновое рождественское печенье / Фото: instagram.com/ann_ladygina

Ингредиенты:

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200 г муки;

1 яйцо;

цедра 1 апельсина (без белой прослойки);

20 мл апельсинового сока;

80 г сахара;

60 г масла;

щепотка соли;

сахар, сахарная пудра дополнительно;

0,5 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

Все ингредиенты смешать с измельченной апельсиновой цедрой. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут. Сформировать маленькие шарики, обвалять в сахаре, затем в сахарной пудре. Выложить на противень, печенье примет нужную форму само. Выпекать 18 минут при 180 градусах.

Огромное рождественское печенье

Огромное рождественское печенье / Фото: instagram.com/tochno__vkusno/

Ингредиенты:

2 ст. муки;

по 2 ч. л. разрыхлителя, соды;

1,5 ч. л. крупной соли;

220 г сливочного масла, комнатной температуры

по 1 ст. коричневого сахара, сахара;

2 ч. л. ванильного экстракта;

2 больших яйца + 2 желтка;

2 ст. смеси красного и зеленого шоколадного драже в глазури;

2 ст. овсяных хлопьев;

2 ст. крупно нарубленной соленой соломки;

раздробленные мятные леденцы, белый шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

Духовку разогреть до 175 градусов. Смешать муку, разрыхлитель, соду и соль. Отдельно смешать сливочное масло, коричневый сахар и сахар-песок, взбить миксером до легкой и пышной массы, около 3 минут. Вмешать ваниль, добавить по одному яйца и желтки, взбивая после каждого добавления. Всыпать мучную смесь и смешать на низкой скорости. Добавить шоколадное драже, овсяные хлопья, соломку, мятные леденцы и белый шоколад, перемешать ложкой. Набрать ложкой восемь порций теста, сформировать шарики и разложить их на расстоянии на 2 противнях. Прижать шарики ладонью, чтоб получились толстые диски. Выпекать, поменяв противни местами и поставив другой стороной в середине выпекания, пока печенье не станет по краям золотисто-коричневым и слегка не подрумянится в середине, 18-20 минут. Остудить на противнях в течение 1 минуты, затем переложить на решетку.

Печенье полумесяцы

Печенье полумесяцы / Фото: instagram.com/bulka_s_kremom/

Ингредиенты:

200 г муки;

70 г сахара;

пакетик ванильного сахара;

100 г миндальной муки;

150 г мягкого сливочного масла;

2 желтка.

Для посыпки:

2 ст. л. сахарной пудры;

1 ч. л. корицы.

Как приготовить: