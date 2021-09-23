3 утренние каши, которые вы не устанете готовить

Хорошо, что выбор крупы, дополнительных ингредиентов и рецептов каш настолько огромный, что каждый день можно готовить новую. Если надоела просто овсянка, к ней можно добавить яблоко и запечь в духовке. Манная каша будет гораздо лучше, если добавить к ней тыкву. Кстати, как приготовить пшенную кашу с этим овощем, мы рассказывали. А в мультиварке получится вкусная рисовая каша с изюмом.
Рисовая каша с яблоком и изюмом
Рецепты каш к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня
Ингредиенты:
- 1/2 ст. риса;
- 1 ст. молока;
- 1 яблоко;
- 25 г белого изюма;
- 30 г сливочного масла;
- сахар – по вкусу;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Рис хорошо промыть, переложить в мультиварку, добавить стакан воды и выставить режим "Молочная каша".
- Через 10-15 минут влить молоко, перемешать, добавить порезанное кусочками яблоко и промытый изюм.
- Добавить сахар и соль. Перемешать и готовить еще 15 минут.
- Добавить сливочное масло, готовить еще несколько минут.
Овсяная каша в духовке
Ингредиенты:
- 2 яблока;
- 1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления);
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 3 ст. л. коричневого сахара;
- 1 яйцо;
- 1 1/2 стакана молока;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 1/2 стакана грецких орехов.
Способ приготовления:
- Слегка смазать маслом форму для выпечки.
- Нарезать яблоки и выложить на дно формы.
- Смешать овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром. Добавить яблоки.
- Взбить яйцо, молоко и ваниль, затем вылить на хлопья. Добавить немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку.
- Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь.
- Посыпать нарезанными грецкими орехами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки
Манная каша с тыквой
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- 1,5-2 ст. л. манки;
- 4-6 крупных очищенных кубиков тыквы;
- ваниль или ванильный сахар, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Молоко закипятить, добавить сахар и ваниль.
- Постоянно размешивая венчиком или ложкой, аккуратно всыпать манную крупу. Помешивая, довести до готовности.
- Тыкву можно отварить или приготовить в микроволновке. Готовую тыкву измельчить до состояния пюре.
- Добавить тыкву в кашу и хорошо перемешать. Можно добавить немного сливочного масла или меда. Украсить корицей.