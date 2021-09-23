3 утренние каши, которые вы не устанете готовить

Хорошо, что выбор крупы, дополнительных ингредиентов и рецептов каш настолько огромный, что каждый день можно готовить новую. Если надоела просто овсянка, к ней можно добавить яблоко и запечь в духовке. Манная каша будет гораздо лучше, если добавить к ней тыкву. Кстати, как приготовить пшенную кашу с этим овощем, мы рассказывали. А в мультиварке получится вкусная рисовая каша с изюмом.

Рисовая каша с яблоком и изюмом

Рисовая каша с яблоком и изюмом / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes

Рецепты каш к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты:

1/2 ст. риса;

1 ст. молока;

1 яблоко;

25 г белого изюма;

30 г сливочного масла;

сахар – по вкусу;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Рис хорошо промыть, переложить в мультиварку, добавить стакан воды и выставить режим "Молочная каша". Через 10-15 минут влить молоко, перемешать, добавить порезанное кусочками яблоко и промытый изюм. Добавить сахар и соль. Перемешать и готовить еще 15 минут. Добавить сливочное масло, готовить еще несколько минут.

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Овсяная каша в духовке

Запеченная овсяная каша / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 яблока;

1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления);

1 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

3 ст. л. коричневого сахара;

1 яйцо;

1 1/2 стакана молока;

1 ч. л. ванильного сахара;

1/2 стакана грецких орехов.

Способ приготовления:

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Слегка смазать маслом форму для выпечки. Нарезать яблоки и выложить на дно формы. Смешать овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром. Добавить яблоки. Взбить яйцо, молоко и ваниль, затем вылить на хлопья. Добавить немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку. Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь. Посыпать нарезанными грецкими орехами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Манная каша с тыквой

Манная каша с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

250 мл молока;

1,5-2 ст. л. манки;

4-6 крупных очищенных кубиков тыквы;

ваниль или ванильный сахар, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Молоко закипятить, добавить сахар и ваниль. Постоянно размешивая венчиком или ложкой, аккуратно всыпать манную крупу. Помешивая, довести до готовности. Тыкву можно отварить или приготовить в микроволновке. Готовую тыкву измельчить до состояния пюре. Добавить тыкву в кашу и хорошо перемешать. Можно добавить немного сливочного масла или меда. Украсить корицей.

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