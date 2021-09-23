3 ранкові каші, які ви не втомитеся готувати

Добре, що вибір крупи, додаткових інгредієнтів і рецептів каш настільки величезний, що кожен день можна готувати нову. Якщо набридла просто вівсянка, до неї можна додати яблуко і запекти в духовці. Манна каша буде набагато краще, якщо додати до неї гарбуз. До речі, як приготувати пшоняну кашу з цим овочем ми розповідали. А в мультиварці вийде смачна рисова каша з родзинками.
Рисова каша з яблуком і родзинками
Рецепти каш на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні
Інгредієнти:
- 1/2 ск. рису;
- 1 ск. молока;
- 1 яблуко;
- 25 г білих родзинок;
- 30 г вершкового масла;
- цукор – за смаком;
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування:
- Рис добре промити, перекласти в мультиварку, додати склянку води і виставити режим "Молочна каша".
- За 10-15 хвилин влити молоко, перемішати, додати порізане шматочками яблуко і промиті родзинки.
- Додати цукор і сіль. Перемішати і готувати ще 15 хвилин.
- Додати вершкове масло, готувати ще кілька хвилин.
Вівсяна каша в духовці
Інгредієнти:
- 2 яблука;
- 1 ск. вівсяної крупи (не швидкого приготування);
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі;
- 3 ст. л. коричневого цукру;
- 1 яйце;
- 1 1/2 ск. молока;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 1/2 ск. волоських горіхів.
Спосіб приготування:
- Злегка змастити маслом форму для випічки.
- Нарізати яблука і викласти на дно форми.
- Змішати вівсяну крупу з корицею, розпушувачем, сіллю і цукром. Додати яблука.
- Збити яйце, молоко і ваніль, потім вилити на пластівці. Додати трохи молока, якщо рідина не повністю покрила вівсянку.
- Накрити форму харчовою плівкою і поставити в холодильник на ніч.
- Посипати нарізаними волоськими горіхами і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки
Манна каша з гарбузом
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- 1,5-2 ст. л. манки;
- 4-6 великих очищених кубиків гарбуза;
- ваніль або ванільний цукор, сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
- Молоко закип'ятити, додати цукор і ваніль.
- Постійно розмішуючи вінчиком або ложкою, акуратно всипати манну крупу. Помішуючи, довести до готовності.
- Гарбуз можна відварити або приготувати в мікрохвильовці. Готовий гарбуз подрібнити до стану пюре.
- Додати гарбуз у кашу і добре перемішати. Можна додати трохи вершкового масла або меду. Прикрасити корицею.