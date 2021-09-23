3 ранкові каші, які ви не втомитеся готувати

Добре, що вибір крупи, додаткових інгредієнтів і рецептів каш настільки величезний, що кожен день можна готувати нову. Якщо набридла просто вівсянка, до неї можна додати яблуко і запекти в духовці. Манна каша буде набагато краще, якщо додати до неї гарбуз. До речі, як приготувати пшоняну кашу з цим овочем ми розповідали. А в мультиварці вийде смачна рисова каша з родзинками.

Рисова каша з яблуком і родзинками

Рисова каша з яблуком і родзинками / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes

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Рецепти каш на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні

Інгредієнти:

1/2 ск. рису;

1 ск. молока;

1 яблуко;

25 г білих родзинок;

30 г вершкового масла;

цукор – за смаком;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Рис добре промити, перекласти в мультиварку, додати склянку води і виставити режим "Молочна каша". За 10-15 хвилин влити молоко, перемішати, додати порізане шматочками яблуко і промиті родзинки. Додати цукор і сіль. Перемішати і готувати ще 15 хвилин. Додати вершкове масло, готувати ще кілька хвилин.

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Вівсяна каша в духовці

Запечена вівсянка в чашці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

2 яблука;

1 ск. вівсяної крупи (не швидкого приготування);

1 ч. л. меленої кориці;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

3 ст. л. коричневого цукру;

1 яйце;

1 1/2 ск. молока;

1 ч. л. ванільного цукру;

1/2 ск. волоських горіхів.

Спосіб приготування:

Злегка змастити маслом форму для випічки. Нарізати яблука і викласти на дно форми. Змішати вівсяну крупу з корицею, розпушувачем, сіллю і цукром. Додати яблука. Збити яйце, молоко і ваніль, потім вилити на пластівці. Додати трохи молока, якщо рідина не повністю покрила вівсянку. Накрити форму харчовою плівкою і поставити в холодильник на ніч. Посипати нарізаними волоськими горіхами і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

Манна каша з гарбузом

Манна каша з гарбузом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

250 мл молока;

1,5-2 ст. л. манки;

4-6 великих очищених кубиків гарбуза;

ваніль або ванільний цукор, сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Молоко закип'ятити, додати цукор і ваніль. Постійно розмішуючи вінчиком або ложкою, акуратно всипати манну крупу. Помішуючи, довести до готовності. Гарбуз можна відварити або приготувати в мікрохвильовці. Готовий гарбуз подрібнити до стану пюре. Додати гарбуз у кашу і добре перемішати. Можна додати трохи вершкового масла або меду. Прикрасити корицею.

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